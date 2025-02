El triángulo Colombia -Ecuador-Cádiz, un viaje de récords históricos en el tráfico de cocaína

Hace unos días el puerto de Algeciras era escenario de la mayor aprehensión de cocaína que se ha producido en España. Superaba además otro récord propio que se había dado hace tan solo un año. Es decir, plusmarca sobre otra plusmarca. En esta ocasión, la droga interceptada ha sido 13 toneladas. En 2023 fueron algo más de nueve. Una cantidad que supera también todos las previsiones sobre el valor que puede tener en el mercado. Se habla de una sustancia que llega desde un lugar de superproducción actual (el coste es menor) pero que se vende por Europa a precio de oro y sus beneficios se disparan.

El puerto algecireño se convierte así en lugar de paso, y de entrada de este contrabando de lo ilícito a Europa ya que esta droga que se intercepta suele tener como destino final otros países.

Como ya se ha informado, la droga viajaba en un contenedor de plátanos importado de Ecuador por la empresa alicantina, Abadix Fruits, dedicada a la comercialización de frutas tropicales. La oficina de esta empresa está situada en El Campello, en la provincia de Alicante. Hasta allí se trasladaron los agentes para efectuar los registros y proceder a las detenciones de los presuntos responsables. Sin embargo, éstos, una pareja, no se encontraban en la vivienda, un chalet de lujo, y, de momento, no ha trascendido que hayan sido localizados. Sí se ha producido una detención en la provincia de Toledo pero al parecer no formaría parte de la cúpula de esta red, sino que tendría vínculos con ellos. Además también se han registrado otras localizaciones en Alicante y Almoradí.

Este cargamento de cocaína supera con creces el anterior récord que había y que también había llegado oculto en contenedores de plátanos a Algeciras. Fue en agosto de 2023 cuando Aduanas y Policía Nacional incautaron 9.436 kilos de 'polvo blanco' a una red que enviaba esas tabletas también tras pasar por Ecuador a una treintena de distribuidores de droga por toda Europa.

Según se investigó, este alijo procedía de Colombia y se había embarcado en Ecuador; una vez que pasara por el puerto de Algeciras, la mercancía tenía previsto ser enviada por barco a Portugal y desde ahí a toda Europa. En junio de 2023 se incautaron otras 6,5 toneladas de cocaína y también su procedencia era colombiana.

Cambiando de escenario, en 2022, en Valencia, se localizaron otros 5.500 kilos de esta droga y también estaban escondidos en un contenedor de fruta que procedía de Sudamérica. Esa intervención ha sido hasta el momento la más importante en el puesto valenciano.

En 2021 destacó el desembarco de otros mil kilos en el muelle de Cádiz capital, pero, en esta ocasión, procedía de la intervención de un velero en alta mar, cantidades, por tanto, suelen ser mucho más pequeñas.

La anterior incautación de 'récord' fue en abril de 2018, cuando se decomisaron 8.740 kilos de cocaína en otro contenedor. También, plátanos. Hasta aquel año había sido el mayor alijo que se había interceptado en Europa.

En cuanto a las cifras obtenidas ahora, habría que remontarse a finales de los años 90 cuando bajo la tutela judicial del juez Garzón se desmanteló una organización de traficantes formado por más de medio centenar de personas que trabajaba bajo las órdenes de un cabecilla de los carteles colombianos.

Mismas toneladas intervenidas a las guerrillas colombianas Justo cuando se ha producido esta nueva actuación policial que ha quitado del mercado nada menos que unos 9.000 kilos de cocaína, hace unos días, las Fuerzas Armadas de Colombia informaban que habían confiscado también el mayor cargamento en lo que va del año. Además destruyeron dos laboratorios para la fabricación de esta droga en el suroeste del país, según informó el ministro de Defensa. Como se indicó esta mercancía y también sus puntos de fabricación pertenecían a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y habían sido localizados en una zona rural, precisamente, en la frontera con Ecuador. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia confiscaron en 2020 la cifra récord de 505 toneladas de cocaína.