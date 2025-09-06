Tarifa recoge este verano 10.000 toneladas menos de algas invasoras de sus playas debido al viento de levante

Las condiciones meteorológicas que se han registrado este verano en el Estrecho de Gibraltar con una importante presencia de vientos de levante ha provocado que en la localidad de Tarifa este verano se hayan recogido por el momento más de 2.500 toneladas de algas invasoras de sus playas, lo que supone en torno a 10.000 toneladas menos que el verano pasado.

De esta manera lo ha contado a Europa Press el concejal de Playas en el Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, quien ha aclarado que esta circunstancia no significa que haya «menos algas», sino que se han desplazado a otras zonas, como la costa de Málaga, sumado a que «el levante no las deja salir del mar».

Sobre las algas que sí que han arribado hasta el litoral tarifeño, el concejal ha agradecido la aportación que la Diputación de Cádiz ha destinado este año al municipio, y que se ha elevado hasta los 150.000 euros, una cuantía que están dedicando a transportar los arribazones del secadero al vertedero de Los Barrios, al tener que emplear menos dinero a retirarlas de las playas.

Ignacio Trujillo ha celebrado también que la Junta de Andalucía haya aprobado el Plan de Biomasa, un «paso previo» que solicitaba el Ministerio para la Transición Ecológica para poder permitir la comercialización de los arribazones de algas, algo que se lleva reclamando con insistencia desde el Ayuntamiento de Tarifa.

Como ha recordado el concejal, esta vía aliviaría el gasto de las arcas municipales ya que se podrían llegar a acuerdos con empresas privadas para que gestionasen la retirada de las algas de sus playas y con ello se valorizaría un recurso natural que cada vez tiene más presencia en el litoral gaditano.

El verano pasado llegaron a retirar más de 12.500 toneladas de algas invasoras, lo que provocó las continuas quejas desde el Ayuntamiento ante la presión económica que esta situación generaba, solicitando en repetidas veces la ayuda de administraciones supramunicipales, algo que como ha señalado Trujillo sólo vino de la Diputación con una cuantía de 100.000 euros, la cual, a pesar de todo, era «insuficiente» para lo que se necesita para hacer frente al alga invasora.

