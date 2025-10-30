San Roque presenta un presupuesto récord de 107,6 millones para 2026: «Mantenemos los impuestos al mínimo»

El Ayuntamiento de San Roque ha presentado el documento inicial del Presupuesto General para 2026, que asciende a 107,6 millones de euros, una cifra récord que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio actual, con 14,2 millones más.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado del teniente de alcalde de Hacienda, Fernando Vega, ha destacado que San Roque vuelve a situarse entre los primeros municipios españoles en hacer públicas sus cuentas. Según explicó, el presupuesto mantiene como ejes prioritarios la vivienda, el empleo, las políticas sociales y la inversión pública, con la particularidad de que los impuestos directos a las familias seguirán en el mínimo legal.

Ruiz Boix indicó que parte del aumento de ingresos se debe a los 2,5 millones de euros procedentes de intereses de depósitos bancarios. En el presupuesto se incluyen también las cuentas de las empresas municipales Emadesa, Emroque, Multimedia y Amanecer, alcanzando una cifra global sin consolidar de más de 120 millones de euros, que tras los ajustes contables queda fijada en 107.614.540 euros.

En el apartado de Ingresos, la mitad procederá de impuestos directos como el IBI, el IAE y el IVTM. Los impuestos indirectos aportarán 14 millones, las tasas municipales cerca de 13 millones, las transferencias corrientes de otras administraciones 19,3 millones, y los ingresos patrimoniales unos tres millones.

El alcalde subrayó que no habrá incrementos fiscales para las familias: la contribución de vivienda habitual, el «sello del coche» y las tasas de cementerio se mantendrán en los mínimos legales. También se bonificará el impuesto de construcción y reforma de viviendas en el casco urbano y las barriadas.

En cuanto al gasto, el capítulo de Personal alcanzará 23 millones de euros, un 2% más que en 2025, al incluir la subida salarial prevista por el Gobierno y la creación de 14 nuevas plazas. En Gastos Corrientes se destinan 33,6 millones, de los que 11,8 millones corresponden a partidas sociales.

Las inversiones reales superarán los 19,5 millones de euros, y se aumenta un 5% la dotación para los planes de empleo de Emadesa y Amanecer. Además, se reserva medio millón de euros al Fondo de Contingencia para emergencias.

El área de Vivienda será una de las grandes apuestas municipales: se consignan más de siete millones para el Plan 2030, que contempla la construcción de 300 viviendas antes de esa fecha. A través de Emroque, se impulsarán nuevas promociones de vivienda pública y la adquisición de suelo en distintas zonas del municipio. También se habilitará una partida para la compra y rehabilitación de inmuebles deteriorados, con el fin de destinarlos a personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Las Políticas Sociales contarán con 11,87 millones de euros. Dentro de este bloque, la Ayuda a Domicilio se incrementa un 33%, con 6,8 millones de euros y un precio por hora de trabajo de 19,34 euros. Además, se destinan 940.000 euros a la atención de personas pendientes de reconocimiento de dependencia y 1,5 millones a la gestión de tres nuevas residencias de mayores.

Las ayudas sociales crecen un 10%, con 214.000 euros para ayudas económicas a familias, 1,1 millones para atención social y 435.000 euros para alojamiento alternativo de personas dependientes.

En Cultura, las partidas se incrementan un 11,25%, hasta más de un millón de euros, para consolidar a San Roque como Ciudad Cultural de la provincia, con apoyo a los festivales locales y al Teatro Juan Luis Galiardo.

El área de Deportes dispondrá de 1,18 millones de euros, con 100.000 euros para atraer competiciones de primer nivel nacional, 741.000 euros para instalaciones y 341.000 euros en subvenciones a clubes y deportistas.

En Educación, las becas y ayudas para digitalización juvenil suman 120.000 euros, igual cantidad que las nuevas ayudas para la obtención del carné de conducir. Las infraestructuras educativas contarán con 200.000 euros.

El presupuesto incluye además 325.000 euros para Turismo, 220.400 para Participación Ciudadana, 5,6 millones para Limpieza Viaria, casi dos millones para Parques y Jardines y medio millón para la reposición de alumbrado público.

Ruiz Boix destacó que las cuentas de 2026 consolidan «un modelo de gestión responsable, con impuestos mínimos, inversión pública y compromiso social» que, según dijo, «permite seguir mejorando la calidad de vida en todo el municipio».