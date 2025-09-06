Rescatado un skysurfista atrapado en el agua en Tarifa

Un skysurfista, del que no ha trascendido más datos, ha sido rescatado este sábado en la zona de Valdevaqueros, en Tarifa tras no poder salir del agua, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El 112 recibió el aviso por parte de un testigo sobre las 21.15 horas de la noche, alertando de que un varón que estaba practicando skysurf, se encontraba atrapado en el agua por la zona de Valdevaqueros, en la costa de Tarifa. Por ello, la sala coordinadora movilizó a los servicios de Cruz Roja, Policía local, Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Por su parte, Salvamento ha detallado que, para llevar a cabo el rescate, los controles marítimos enviaron un helicóptero helimer 220 y la salvamar Arcturus. Sobre las 22,17 horas de la noche, los efectivos movilizados consiguieron localizar al skysurfista, quien se encontraba «en buen estado de salud». Acto seguido, el hombre fue trasladado hasta el Puerto de Tarifa alrededor de las 22,50 horas.

Más temas:

Tarifa