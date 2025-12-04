Una red llevaba falsificaciones de móviles a comercios de segunda mano para su venta

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de La Línea de la Concepción ha desarrollado un operativo en La Línea para detener a varios integrantes de una red coordinada que se dedicaba a distribuir teléfonos móviles falsificados en establecimientos de compraventa de segunda mano.

La investigación

La investigación se inició después de que varios comercios afectados presentaran sus denuncias tras notar que numerosos de los dispositivos entregados en estos comercios eran imitaciones adquiridas a través de Internet. Estos móviles venían en cajas prácticamente idénticas a las originales, sin deferencias perceptibles a simple vista. Pero no solo el embalaje parecía auténtico, sino que el mismo dispositivo también se asimilaba mucho al original. Era al encenderlo cuando la falsificación se hacía notable.

Los implicados realizaban estas operaciones de compraventa en distintos establecimientos de la comarca. Sin embargo, desde la UDEV pudieron rastrear las transacciones fraudulentas en varios municipios, logrando la detención de los presuntos autores, que ya han sido puestos a disposición judicial acusados de un delito de estafa.

La Policía Nacional ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y empresarial para la detección temprana de este tipo de fraudes y ha recordado la conveniencia de verificar exhaustivamente la autenticidad de los dispositivos adquiridos o recibidos en establecimientos de segunda mano.