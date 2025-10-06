A punto de morir ahogado por la correa de su propia mochila: intervención salvadora en Los Barrios

Agentes de la Policía Local de Los Barrios han auxiliado a un hombre que se encontraba inconsciente y con graves dificultades respiratorias en la calle La Plata del municipio barreño.

Los hechos ocurrieron hace unos días por la tarde cuando una patrulla se personó en esta calle tras varios avisos a la jefatura, alertando un varón se hallaba tendido en la vía pública, inconsciente y que no respondía a estímulos.

A la llegada de los agentes, localizaron a un hombre de complexión fuerte, identificado posteriormente como R.N.P.O., de 30 años, que se encontraba ahogándose de manera involuntaria, la correa de su mochila rodeaba el cuello, provocándole un estrangulamiento parcial y con una marcada coloración azulada en el rostro.

Uno de los agentes intervino con rapidez retirando la mochila y liberando las vías respiratorias del afectado, que se hallaba al borde de la asfixia. Posteriormente, los policías lo colocaron en posición lateral de seguridad y solicitaron con carácter urgente la presencia de los servicios sanitarios.

Tras la primera asistencia sanitaria y su estabilización, esta persona fue trasladada al Hospital Punta Europa de Algeciras.

Los agentes también lograron contactar con los familiares del joven, a quienes se les hizo entrega de sus pertenencias personales, garantizando en todo momento la custodia y seguridad de las mismas.

Felicitaciones

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, ha felicitado a los agentes por su labor y profesionalidad, «supieron actuar con rapidez y eso permitió evitar un desenlace trágico. Demuestran una vez más la dedicación constante del cuerpo de Policía Local de Los Barrios al servicio de la ciudadanía».

Por su parte, el nuevo Subinspector Jefe de la Policía Local, se ha sumado al reconocimiento público del concejal, destacando la implicación y profesionalidad por parte de los agentes durante la intervención.

