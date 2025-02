Un preso se suicida en la prisión de Botafuegos en Algeciras

Un preso se ha suicidado en la cárcel de Botafuegos en Algeciras. Un funcionario de la prisión descubrió el cuerpo durante el recuento de la mañana. Tras dar aviso a los servicios médicos y al Jefe responsable del servicio, se comprobé que el interno no reaccionaba, no respiraba y no mostraba signos vitales.

Se trataba de un interno de 53 años de edad, con una discapacidad psíquica reconocida del 72%. Su primera entrada en prisión data de 1994. Durante su estancia había sufrido varios episodios de intoxicación individual, pero con buen comportamiento llegó a alcanzar el tercer grado penitenciario. Tras tres meses en tercer grado, dio positivo a cocaína, volviendo al régimen interno una semana antes de su suicidio.

En la prisión de Algeciras la cifra de fallecidos es alta y si la comparamos con la de otros establecimientos penitenciarios del territorio nacional es preocupante, en los últimos 6 años en la cárcel algecireña de Botafuegos entre suicidios y sobredosis han perdido la vida 36 internos. Desde la sección sindical de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) reclaman que con una relación de puestos de trabajo de sanitarios al completo para un Centro masificado además de introducir la figura del psiquiatra, los datos serían mucho menores.

