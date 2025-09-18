La Policía Nacional recupera 22 coches robados recuperados y detiene a 11 personas en Algeciras

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 18/09/2025 a las 17:53h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Policía Nacional ha recuperado un total de 22 vehículos de media y alta gama que habían sido robados y ha detenido a 11 personas como presuntos autores de estos hechos durante el dispositivo especial de seguridad desplegado en el marco de la Operación Paso del Estrecho en Algeciras, en la provincia de Cádiz.

La intensificación de los controles, tanto en la ciudad como en el puesto fronterizo marítimo en el puerto algecireño, ha permitido detectar numerosos intentos de traslado ilegal de vehículos hacia Marruecos, como ha informado la Policía en una nota.

De esta manera, en el punto fronterizo se han intervenido hasta nueve automóviles, la mayoría con destino supuestamente a organizaciones criminales que pretendían distribuirlos posteriormente en diferentes países africanos.

Las mafias empleaban documentación falsificada y cambios fraudulentos de titularidad para ocultar a los legítimos propietarios, siendo las empresas de alquiler, leasing y renting sus principales objetivos al desconocer en muchos casos la localización real de los vehículos sustraídos.

Asimismo, se ha registrado un repunte en el uso de vehículos robados por parte de redes criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes y al suministro de combustible para narcolanchas. Para estas actividades ilícitas se utilizaban principalmente furgonetas y todoterrenos de gran potencia y capacidad de carga.

En total, se ha procedido a la detención de 11 personas como presuntas responsables de los delitos relacionados con la sustracción de vehículos. Además, se han practicado varias detenciones más por falsedad documental, al tratar de eludir obligaciones fiscales y de tráfico.