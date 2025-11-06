Polémica por la apertura de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras

El nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras ya se encuentra abierto. Una puesta en marcha, no exenta de polémica. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su sorpresa y ha lamentado la falta de lealtad institucional, ya que desde el Gobierno no le han notificado nada.

«Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir«, ha declarado ante los medios. Landaluce además, ha dicho que si el ministro está ocupado, »un jefe de gabinete, el secretario de Estado, el delegado del Gobierno en Andalucía o la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz«, podrían haber hecho una notificación.

Para el alcalde, la importancia de este aviso radica en la necesidad de cuestiones como regular el tráfico en la zona, de implantar vigilancia policial o recoger los residuos.

Landaluce también se ha mostrado en contra del CIE porque «tenemos 129 nacionalidades distintas conviviendo» con «respeto» y de forma «pacífica» y que «no podemos permitirnos que la llegada de cientos o miles de personas en una estancia abierta» que «desequilibre esa convivencia».

Rechazo de la Coordinadora CIE No Cádiz

La Coordinadora CIE No Cádiz también ha mostrado su rechazo frontal a la apertura de este nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras y ha convocado una marcha el próximo 22 de noviembre en la localidad.

Desde la coordinadora han señalado que este CIE «acentúa la visión criminalizadora hacia las migraciones y la normalización de la privación de libertad por hechos no delictivos como práctica habitual«, convirtiéndose estas instalaciones en »uno de los mayores centros de detención de migrantes de la Unión Europea«.

También han asegurado que los Centros de Internamiento de Extranjeros «no son necesarios» y que ubicar uno de ellos en Algeciras «no tiene sentido práctico alguno».

Por ello, han solicitado el cierre del CIE de Algeciras y del resto de CIEs en España, anunciado la continuidad de acciones y sensibilizaciones que muestren a la ciudadanía «la realidad de estos centros y las historias de dolor y sufrimiento que estos provocan».