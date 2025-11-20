Pillado con más de medio millar de móviles de su furgoneta

La Guardia Civil de la Compañía Fiscal del Puerto de Algeciras ha arrestado al conductor de una furgoneta en la que se hallaron 591 teléfonos móviles escondidos en un compartimento oculto.

Los hechos tuvieron lugar en el puerto algecireño, en el área destinada a las inspecciones de los vehículos que se dirigen a Tánger, según ha informado el Instituto Armado.

Los agentes detectaron un vehículo con numerosos objetos personales y pidieron al conductor que realizara una descarga parcial, ante la sospecha de que pudiera transportar artículos de origen ilícito o destinados a evitar los controles fiscales. Durante esta operación, la actitud nerviosa del conductor aumentó las sospechas.

Tras vaciar por completo el interior de la furgoneta, los guardias civiles observaron indicios de manipulación en una de las paredes traseras. Al desmontarla, descubrieron varios paquetes con teléfonos móviles de distintas marcas y modelos.

En las primeras comprobaciones, dos de los dispositivos aparecieron en la base de datos policial como sustraídos, motivo por el que el conductor fue detenido por un presunto delito de receptación.

El total de los 591 teléfonos intervenidos ha sido depositado en las dependencias de la Compañía Fiscal y de Fronteras, mientras continúan las pesquisas para determinar su origen.

El detenido, junto con las diligencias y los objetos incautados, ha sido puesto a disposición judicial.