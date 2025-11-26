SUCESOS

Una operación contra el tráfico de cocaína en Campo de Gibraltar acaba con 13 detenidos

En el marco de esta operación, llevada a cabo este miércoles, se han producido 22 registros domiciliarios

Macarena García

Este miércoles se ha llevado a cabo un importante operativo de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar.

Los agentes han realizado hasta 22 registros domiciliarios de manera simultánea y han detenido a trece personas por el momento, por estar presuntamente relacionadas con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína.

Los registros se han llevado a cabo en distintas localidades: 16 de ellos han sido en Algeciras, dos en San Roque, dos en Los Barrios, uno en La Línea y otro en Marbella.

Gran operativo

En el operativo que se ha desplegado, han participado un total de 150 agentes de distintos departamentos de la Guardia Civil. Ha sito un trabajado coordinado para dar un importante golpe a esta organización dedicada al narcotráfico.

