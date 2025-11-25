NOMBRAMIENTOS
Noelia Ortega, nueva directora del Centro Penitenciario de Algeciras
Toma el relevo de José Plácido Pérez, responsable de la prisión desde agosto de 2023
Noelia Ortega ha sido designada como nueva directora del Centro Penitenciario de Algeciras. El nombramiento se produce tras el cese a petición propia de José Plácido Pérez, actual responsable de la prisión.
Noelia Ortega es licenciada en Derecho e ingresó en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en enero de 2000, promocionó al Cuerpo Especial en 2004 y finalmente al Cuerpo Superior Técnico, en la especialidad de Jurista, en 2025.
Desde 2000 a 2005 realizó tareas de vigilancia en Madrid V (Soto del Real) y Huelva. De 2005 a 2007 fue gestora de Producción en los establecimientos penitenciarios de Alicante II y Huelva. Posteriormente, pasó a desempeñar la subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario Puerto III hasta 2009, directora de Programas en Puerto II hasta 2011 y Coordinadora Territorial de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (EETPFE) para Andalucía Occidental y Ceuta, cargo que ha ejercido hasta la actualidad.
Relevo de José Plácido Pérez
Ortega toma ahora el relevo de José Plácido Pérez que cesa en este cargo a petición propia y que pasará a desempeñar el puesto de director de Programas en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).
