Noelia Ortega, nueva directora del Centro Penitenciario de Algeciras

Noelia Ortega ha sido designada como nueva directora del Centro Penitenciario de Algeciras. El nombramiento se produce tras el cese a petición propia de José Plácido Pérez, actual responsable de la prisión.

Noelia Ortega es licenciada en Derecho e ingresó en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en enero de 2000, promocionó al Cuerpo Especial en 2004 y finalmente al Cuerpo Superior Técnico, en la especialidad de Jurista, en 2025.

Desde 2000 a 2005 realizó tareas de vigilancia en Madrid V (Soto del Real) y Huelva. De 2005 a 2007 fue gestora de Producción en los establecimientos penitenciarios de Alicante II y Huelva. Posteriormente, pasó a desempeñar la subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario Puerto III hasta 2009, directora de Programas en Puerto II hasta 2011 y Coordinadora Territorial de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (EETPFE) para Andalucía Occidental y Ceuta, cargo que ha ejercido hasta la actualidad.

Relevo de José Plácido Pérez

Ortega toma ahora el relevo de José Plácido Pérez que cesa en este cargo a petición propia y que pasará a desempeñar el puesto de director de Programas en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).

