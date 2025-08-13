Liberado un tiburón ángel tras quedar atrapado en artes de pesca en La Línea

Personal de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha reintroducido en el mar un ejemplar de angelote, también conocido como tiburón ángel, después de que éste quedara accidentalmente atrapado en artes de pesca.

El angelote es una especie en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus poblaciones han disminuido al menos en un 80% debido a factores como la sobrepesca, por eso la reintroducción de este ejemplar al mar es «un evento significativo» para la conservación de la biodiversidad marina.

El concejal de Playas, Rafael León, ha valorado la intervención del personal municipal, destacando la importancia de estas acciones, que «en muchas ocasiones son posibles gracias a los avisos de la ciudadanía«.

El angelote

El angelote pertenece al género squatina, que engloba 23 especies. Estos peces se distinguen por su cuerpo aplanado y aletas pectorales anchas, características que les dan un aspecto similar al de las rayas.

Su boca, también bastante grande, lo que les permite generar una potente succión para capturar a sus presas. Puede medir hasta 250 centímetros y pesar hasta 80 kilos, y suele preferir sustratos blandos como la arena o el barro, donde se camuflan para cazar.

A pesar de su tamaño, se ha indicado que no suele ser agresivo con los seres humanos, aunque puede morder si se siente amenazado.