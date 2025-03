La Junta reitera que quiere «el mejor acuerdo con el Reino Unido por Gibraltar»

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, junto con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mantenido esta tarde en la ciudad algecireña una reunión con el Grupo Transfronterizo, integrado por organizaciones sindicales y empresariales de Gibraltar y del Campo de Gibraltar, al que ha trasladado que la posición de la Junta de Andalucía es la de llegar a un acuerdo, «el mejor acuerdo», con el Reino Unido que beneficie a la zona campogibraltareña.

Antonio Sanz ha destacado que la reunión ha sido «productiva, constructiva y clarificadora, porque de eso se trataba, de posicionarnos juntos en cómo defender mejor los intereses de la comarca, pero también de encontrar ese acuerdo que conlleve la prosperidad compartida que queremos tanto en relación con Gibraltar y en relación con el campo de Gibraltar». Además, ha destacado que se está ante una oportunidad histórica para todas las partes que no debe ser desaprovechada.

En este sentido, el consejero ha incidido en que «a todos nos conviene el acuerdo, y la Junta de Andalucía está a favor del acuerdo, pero no a cualquier acuerdo, queremos el mejor acuerdo». Al mismo tiempo, ha reclamado de nuevo al Gobierno central transparencia en las negociaciones y un plan alternativo, «un plan B», que debe pasar por reforzar la posición económica y social del Campo de Gibraltar contemplando el apoyo de la Unión Europea para el establecimiento de un estatuto fiscal especial para la zona de manera que se equilibren ambos territorios y se evite la competencia desleal y la desventaja a la hora de atraer inversiones, ha explicado el consejero de la Presidencia.

Antonio Sanz ha denunciado el oscurantismo con el que se están llevando las negociaciones entre el Gobierno de España, Reino Unido y Gibraltar reclamando más información al Ministerio de Exteriores, porque los términos del acuerdo se han trasladado con carácter general, «sin conocer de verdad dónde pueda existir una propuesta de acuerdo ni los detalles del mismo o dónde hay escollos». Cuatro años después, ha insistido el consejero, se mantiene el oscurantismo respecto a las líneas maestras que fija la negociación del tan ansiado acuerdo internacional para paliar las consecuencias derivadas del Brexit (acordado en referéndum en 2016), en lo que al Peñón y a la comarca se refiere.

El consejero de la Presidencia ha incidido en que «no se puede dejar tirado a los campogibraltareños si no hay acuerdo, porque en lugar de prosperidad compartida, como dice el ministro, si no se resuelven estas cuestiones, estaríamos hablando de desigualdad compartida, y ahí no podemos estar de acuerdo».

La Junta ha exigido, además, medidas claras respecto al medioambiente en cuanto a los rellenos, los residuos, la depuración de aguas y un plan de apoyo económico y social para la comarca con la financiación de los fondos europeos, así como la protección del Puerto de Algeciras ante agresiones comerciales relativas a las tasas o los fondeadores.