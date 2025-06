La Junta licitará antes de final de julio la obra del edificio de la Ciudad de la Justicia de Algeciras

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado en Algeciras el «ambicioso» proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia, un «edificio emblemático» que será el primero de carácter judicial 'Near Zero Building', o lo que es lo mismo, de consumo energético nulo y que se autoabastecerá. Una infraestructura judicial «moderna, accesible y sostenible que transformará el servicio público de Justicia en el Campo de Gibraltar», cuya obra saldrá a licitación para su adjudicación antes de que finalice julio con un presupuesto base inicial de 29,2 millones de euros.

«Hoy es un día muy importante para la Consejería y para Algeciras. Después de décadas de espera, hoy podemos decir que la Ciudad de la Justicia de Algeciras es una realidad«, ha afirmado Nieto, que ha añadido que el proyecto está »terminado, supervisado y listo para licitarse en los próximos días«.

Junto al consejero han estado el alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, para presentar todos los detalles del proyecto a los operadores jurídicos en un acto al que también ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

El edificio

La nueva sede se ubicará en la avenida Virgen del Carmen, sobre el solar del actual edificio que alberga a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz y otros órganos judiciales, que será demolido dado su falta de adecuación para edificio judicial.

Tendrá una superficie construida de 13.086 metros cuadrados que se repartirá en un edificio con sótano y dos alturas, por un lado, tendrá tres plantas y por otro una torre de seis plantas, sin que interfiera en las vistas ni de los edificios colindantes ni de la plaza Marqués de Verboom. Una gran cristalera será la seña de identidad del inmueble que permitirá que desde el gran vestíbulo interior y las escaleras centrales se pueda ver el Peñón y la Bahía algecireña.

«En Algeciras actualmente disponemos de 9.405 metros cuadrados de uso útil judicial repartidos en cinco sedes y una vez que tengamos a disposición la Ciudad de la Justicia pasaremos a disponer de 18.152 en dos sedes», la nueva Ciudad de la Justicia y la de Plaza de la Constitución, separando así las jurisdicciones de carácter Penal y las de civil, ha explicado el consejero.

Nieto ha señalado que esto supone «el doble de espacio y más de 3.000 metros cuadrados por encima del estándar que el modelo exigiría para los órganos judiciales actuales y futuros de este Partido Judicial». No obstante, ha lamentado que no se haya podido alcanzar los 15.000 metros cuadrados de edificabilidad, para no vulnerar el derecho de vistas del entorno, lo que hubiera permitido trasladar a esta nueva edificación todos los órganos judiciales de Algeciras.

De esta forma, con el nuevo edificio «no solo unificamos la Justicia en Algeciras, sino que duplicamos el espacio disponible, mejoramos la atención al ciudadano y modernizamos por completo el sistema judicial en esta zona clave del Campo de Gibraltar«, ha subrayado.

Ejecución por fases

En cuanto a la ejecución del proyecto, redactado por la UTE Fresneda-Zamora, esta se desarrollará en dos fases. Así, la primera incluirá la construcción del torreón de seis plantas mientras se mantiene la actividad judicial en el edificio actual, del cual se demolerá el pabellón norte, ya que está en desuso y no interfiere en la actividad judicial

Por su parte, la fase dos arrancará una vez que se haya producido el traslado de los órganos del viejo inmueble al nuevo, además de la mudanza de los juzgados de lo Penal que actualmente están ubicados en el Palacio de Marzales, en «muy mala» situación de conservación. Será entonces cuando se derribe al completo la actual sede de la Audiencia y se inicie la obra del resto de la Ciudad de la Justicia.

Esta planificación garantiza que la actividad judicial no se interrumpa en ningún momento, a pesar de la magnitud de la obra. La fase uno tendrá un plazo máximo de ejecución de 18 meses y la dos de 20 meses. Con lo que en total la construcción tendrá que estar concluida en 38 meses.

A la finalización de la obra se trasladarán a la Ciudad de la Justicia todos los órganos de la jurisdicción Penal, mientras que las demás jurisdicciones --Sección Civil, la Sección Social y la Sección Contencioso-Administrativa-- permanecerán en la sede de la plaza de la Constitución, que pasará a aglutinar todas las jurisdicciones que no sean de carácter Penal.

En la nueva sede, que nace adaptada a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se ubicarán las Secciones de lo Penal, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia, Fiscalía de Área, Sección y Fiscalía de Menores que estarán separados del resto, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL). Además, contará con diez salas de vistas, tres de ellas de grandes dimensiones para los juicios con jurado y los macrojuicios, dos salas Gesell, salas de lactancia, aparcamientos y zona de detenidos en el sótano.

Edificio de última generación

La Junta ha destacado que la Ciudad de la Justicia se concibe como un edificio de consumo energético casi nulo, Near Zero Building, dotado de cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, climatización eficiente, iluminación LED y una envolvente térmica de alta calidad. Además, estará plenamente adaptado a personas con movilidad reducida y contará con cuatro accesos diferenciados, así como circulaciones segregadas para público, personal y detenidos.

«El proyecto ya está finalizado y supervisado, la licitación saldrá en cuestión de semanas y nuestra previsión es que la adjudicación se produzca antes de fin de año, para poder iniciar la obra entre finales de 2025 y principios de 2026«, ha anunciado Nieto.

La nueva Ciudad de la Justicia de Algeciras será, «una solución definitiva y un modelo referente, un edificio judicial del siglo XXI, modelo en sostenibilidad, accesibilidad y digitalización. Una infraestructura pensada para hoy y para el futuro de la Justicia en Algeciras«, ha concluido el consejero.

Por su parte, el alcalde de Algeciras ha destacado la «semana tan importante que lleva la ciudad en materia de anuncios, visitas e inversiones por parte de la Junta de Andalucía, que hoy avanza el progreso del proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia que se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento en la avenida Virgen del Carmen y que tiene una inversión de más de 29 millones de euros».

«Como no podía ser de otra forma estamos muy contentos, satisfechos y más ilusionados que nunca con este proyecto que será realidad pronto, y ayudará a mejorar la administración de Justicia a la vez que transformará esa zona de la ciudad», ha añadido.

Asimismo, el presidente del TSJA ha expresado, tras dar la enhorabuena al consejero y al alcalde por este proyecto, su satisfacción con que «Algeciras pueda contar con un edificio digno y serio, sería un espaldarazo al servicio público».