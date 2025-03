Juanma Moreno pide al Gobierno que tras las últimas lluvias no ralentice la inversión en las infraestructuras hídricas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c.), en la inauguración de la conducción de abastecimiento a la zona norte de San Roque, en Castellar de la Frontera.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este martes la conducción de agua entre Castellar y San Roque, dentro del sistema de interconexión de toda la cuenca mediterránea. Abarca desde el Campo de Gibraltar a la Axarquía malagueña.

Se trata de una obra que se proyectó a principio de los 90, que era por entonces totalmente necesaria, y por tanto son muchos años de espera para hacer realidad «algo que va a venir a beneficiar a toda la comarca del Campo de Gibraltar».

En el acto han estado presentes los alcaldes de los municipios de la Comarca, además de la presidenta de Diputación y el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

El presidente destaca que «hace tan solo una semana y media hemos estado luchando contra una sequía que en Andalucía lleva seis años, mucho tiempo«, reconoce. »Solo el año pasado estaban el conjunto de los pantanos andaluces por encima de un 20% y eso significa que han sido situaciones dramáticas con un coste económico, social y personal para muchos empresarios, ganaderos, agricultores...«.

Por ello, pide al Gobierno «que este esfuerzo inversor no se ralentice por el hecho de que hayamos tenido tres borrascas consecutivas, porque eso, sin duda alguna, es un gran alivio, un gran alivio de la situación hídrica que vivíamos en Andalucía, pero desgraciadamente no es la solución«.

Una obra estratégica

Esta recién inaugurada conducción de abastecimiento a la zona norte de San Roque es una obra «estratégica para el campo de Gibraltar. Vamos a garantizar el suministro de agua a sus vecinos, al campo, a la ganadería y a la industria, que es una fuente de empleo y de progreso».

«Esperamos que con estas últimas lluvias, que nos quedan aproximadamente tres días de este último frente, podamos cambiar esa situación de escasez de reserva y por tanto esa limitación que tenemos 200 litros por día y persona». Y es por ello que el día 18 se reunirá la comisión de la sequía (se ha aplazado una semana debido a las borrascas), por lo que es probable que se relajen algunas medidas restrictivas.

«Estamos en una zona que está castigada por la sequía y bajo los efectos del cambio climático que cada vez son más dramáticos y que nos obliga a a interactuar todas las administraciones públicas. Vendrá otra sequía que puede venir el año que viene. Por tanto, todo lo que tengamos que hacer va a seguir trabajándose al mismo ritmo y con la misma celeridad para que cuando llegue la próxima sequía nos pille preparados y no como nos pilló la última», insiste.

Juanma Moreno señala que hay dos Andalucías: la occidental, más húmeda, y la oriental, mucho más seca. «A día de hoy, en Cádiz los pantanos han ganado 135 hm cúbicos y las reservas están al 38,8%. 135 hm y no llegamos ni al 40%, o sea que no tiremos las campanas al vuelo». El contraste es evidente. «En la provincia de Sevilla estamos por encima del 80%; en Cádiz está por debajo del 40 y en Almería escasamente no llega al 10%. Esa es esa es la idea de la desigualdad de lluvias en Andalucía».

«De ahí la necesidad de mantener las medidas preventivas y, por supuesto, las inversiones materiales».

Porque «nosotros no podemos hacer que llueva, pero sí todo lo posible para aprovechar máximo el agua que tenemos sea de lluvia, sea desalada, sea regenerada o sea subterránea. Y en este contexto se entiende mejor la imperiosa de esta infraestructura. 17 km de tuberías de un diámetro importante entre la estación de tratamiento de agua potable de Arenillas y el depósito de San Enrique de Guadiaro. Para transportar el agua potable a los vecinos de los municipios del campo de Gibraltar«.

La infraestructura debe ser vital para acabar con los cortes de agua y las limitaciones. «Se beneficia a una población permanente de 225.000 habitantes, una población que fluctúa en función de la época estival y a la que se suma la demanda industrial de polos industriales muy poderosos«.

El proyecto de la presa de Gibralmedina

El presidente andaluz ha querido terminar con una noticia. «Vamos a iniciar ya la tramitación ambiental del proyecto de la presa de Gibralmedina. Esto puede durar dos años aproximadamente. Está declarado de interés general del Estado pero vamos a colaborar al máximo, para que podamos agilizar los trámites lo antes posible«.

«Estamos hablando de un proyecto de una enorme relevancia. La solución proyectada tiene un coste de 778 millones de euros. Pero se trata de una obra que permitirá transferir caudal desde el Guadiaro hasta el arroyo de Gibralmedina, lo que aportaría unos valiosos 25 hm cúbicos extra al sistema Guadarranque que Charco Redondo y pudiendo en años muy secos elevar ese suministro hasta los 48 hm cúbicos. Lo que daría para cubrir demanda existente de 28 hm cúbicos anuales para agua de riego«.

«De llevarse a cabo esta presa se solucionaría el problema de la sequía en la zona para los próximos 50 años«, finaliza.