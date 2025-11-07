Investigan el robo en siete puestos del mercado Ingeniero Torroja de Algeciras

La Policía Nacional de Cádiz está investigando el robo cometido en la madrugada de este viernes en hasta siete puestos del mercado Ingeniero Torroja de Algeciras.

Las primeras investigaciones apuntan a que los hechos se han producido minutos después de las tres de la mañana, cuando una o varias personas han accedido al interior del recinto a través de una de sus puertas, sin que el vigilante que permanece allí tuviera constancia de ello, ha informado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Desde que se ha tenido información de los hechos, dotaciones de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía se han personado en el mercado, donde la Policía Científica ya ha tomado huellas y ha recopilado «otros indicios».

Por parte de la Policía Local se espera que el visionado de las cámaras de seguridad instaladas en el entorno del mercado permitan esclarecer los hechos y conducir a la detención del autor o autores del robo.

El Ayuntamiento ha explicado que el mercado Ingeniero Torroja cuenta con un servicio de seguridad y vigilancia «las 24 horas del día, todos los días del año», del que se hace cargo esta administración local.