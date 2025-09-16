Huelga indefinida de las familias de un colegio de Jimena ante la falta de aulas

Las familias del CEIP Aljibe, en Jimena de la Frontera, han acordado en una asamblea del AMPA hacer una huelga indefinida hasta que el alumnado pueda volver a clase «de manera normal», ya que consideran que hay una «falta de aulas» en el centro y es «necesaria» la ejecución de unas obras de ampliación.

Desde la Junta de Andalucía, el delegado territorial aseguraba este lunes a los medios que están «en una situación de totalmente un diálogo continuo» con el alcalde de Jimena y el AMPA del CEIP Aljibe.

«Lo importante siempre digo yo son los alumnos y las alumnas y estamos buscando las mejores soluciones para el pueblo y para los alumnos y las alumnas», afirmaba Aparicio, reiterando que «estamos continuamente en contacto y seguiremos trabajando en la mejor solución para todos».

Por parte del AMPA del CEIP Aljibe, en un comunicado han explicado que en la tarde de este pasado lunes se celebró una asamblea con padres y madres del alumnado para abordar esta situación, acordándose una huelga indefinida hasta que «no se obtenga una respuesta firme por parte de la Consejería de Educación».

Cabe apuntar que la semana pasada, antes del inicio del curso, el AMPA mantuvo una reunión con el delegado territorial de Educación en la provincia, José Ángel Aparicio. En ella, el responsable andaluz expresó la voluntad de «buscar soluciones que permitan priorizar siempre el bienestar del alumnado», abriendo así una vía de diálogo para la búsqueda inmediata de soluciones a los problemas de espacio del centro.

No obstante, y a pesar de este compromiso adquirido, las familias del centro iniciaron el curso protagonizando una protesta ciudadana en la que los niños y niñas no entraron ese día a clase, algo que se ha ido repitiendo en sucesivos días hasta la asamblea celebrada ayer.

«Es lamentable que después de cuatro días de movilización no se obtenga la más mínima respuesta por parte de la Junta de Andalucía», ha lamentado el AMPA en el comunicado.

En ese sentido, han reiterado que «la única solución posible» es la ampliación del centro para «garantizar las aulas necesarias y el espacio suficiente para cada niño y niña».

Como medida cautelar, las instituciones autonómicas y provinciales optaron por la colocación temporal de cuatro aulas prefabricadas en la zona del huerto, unas aulas que no han estado disponibles para el comienzo del curso, siendo una de las circunstancias que han propiciado estas movilizaciones.

El AMPA ha asegurado que se continuarán con las reivindicaciones de las infraestructuras y servicios necesarios para una educación pública de calidad, algo que se lleva reclamando «más de 15 años», como esa ampliación del centro, «que a día de hoy se ha quedado en promesas incumplidas».