Hallan muerta una tortuga laúd de más de dos metros en la costa de La Línea

El Ayuntamiento de La Línea ha informado de la aparición de una tortuga laúd muerta, de unos dos metros de envergadura, en una playa del litoral de levante, en la zona de Torrenueva. Operarios de la Delegación de Playas retiraron el ejemplar tras ser localizado en la orilla.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, el suceso ha sido notificado al Centro de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz (Cegma), con sede en Algeciras, que se ha hecho cargo de la recogida de muestras para determinar las causas de la muerte.

La presencia de esta especie en el Mediterráneo es «esporádica», según ha indicado el Ayuntamiento, ya que estos animales proceden de los océanos Atlántico e Índico y se adentran en ocasiones en el Estrecho de Gibraltar o acceden por el mar Rojo a través del Canal de Suez. Se trata de tortugas altamente migratorias que pueden recorrer miles de kilómetros a lo largo de su vida.

Cegma

El Cegma es considerado un referente nacional en la recuperación de tortugas marinas y en el estudio de las causas de mortalidad de mamíferos marinos. Según datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en lo que va de 2025 se han atendido 19 ejemplares, que se suman a las 334 tortugas marinas que han pasado por sus instalaciones desde 2009, con un índice de recuperación superior al 75 %.

La aparición de este ejemplar ha generado tristeza y también ha servido para recordar la importancia de proteger a estas especies migratorias, cuya presencia en la costa andaluza es tan valiosa como poco habitual.