La Guardia Civil recupera en Cádiz tres coches robados en Sevilla

Agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Los Barrios han recuperado tres vehículos que habían sido sustraídos en la localidad de Sevilla.

El pasado día 17 de agosto un agente de la policía local de Sevilla comunicó a la Guardia Civil que había localizado su vehículo, el cual había sido robado solo unos días antes en Sevilla, estacionado en una calle de la localidad de Los Barrios.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, se obtuvo la información de que habían sido denunciado el robo de otros dos vehículos de la misma marca y modelo también en Sevilla y con pocos días de diferencia.

Los guardias civiles establecieron un dispositivo de búsqueda sospechando que podrían haber sido trasladados también a Los Barrios, culminando con la localización, el mismo día, de los otros dos vehículos robados que se encontraban estacionados en distintos puntos de la localidad.

Los tres vehículos, Toyota Rav 4, tenían forzada la ventanilla trasera y sus sistemas gps habían sido inhabilitados para evitar que se conociera su ubicación.

Los vehículos han sido devueltos a sus respectivos propietarios y la investigación continúa abierta para identificar a los autores de los hechos.