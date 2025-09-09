Extinguido el incendio de la conservera en Tarifa

En torno a las 17:00 horas de este martes se ha dado por extinguido el incendio declarado en una fábrica conservera en Tarifa. Bomberos de los parques de Tarifa y Algeciras han estado más de 12 horas trabajando para sofocar el fuego que, aparentemente, se ha originado en un acopio de cajas de plástico vacías dentro de una cámara frigorífica.

En una dura jornada de trabajo, además de sofocar las llamas, se ha estado en el lugar refrescando el interior de la cámara, y una retroexcavadora ha terminado de remover el material afectado, para que los bomberos pudieran finalizar con las tareas de extinción.

En los trabajos para apagar este incendio, se han empleado más de 40.000 litros de agua y varias petacas de espumógeno.

Tras la extinción, varios efectivos han permanecido en el lugar para evitar que el fuego se reavive.