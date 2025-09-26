Evacuado en helicóptero un cocinero tras sufrir quemaduras en la cara en una cafetería en Algeciras

LA VOZ DE CÁDIZ Algeciras 26/09/2025 a las 19:51h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Un hombre de 38 años ha resultado herido con quemaduras en la cara y parte del cuerpo cuando trabajaba en una cafetería de la localidad gaditana de Algeciras, teniendo que ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Minutos después las 12,00 horas, el teléfono 112 ha recibido varias llamadas de socorro que solicitaban asistencia sanitaria urgente para un cocinero que había sufrido quemaduras en las zonas citadas cuando trabajaba en una cafetería situada en el parque María Cristina, en la avenida Capitán Ontañón de Algeciras.

De inmediato, el 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Nacional. Además, los servicios sanitarios de la Junta han movilizado al lugar una UVI móvil y un helicóptero, que ha evacuado al herido al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El 112 ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.