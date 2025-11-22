Ecologistas solicitan la reapertura «inmediata» del CREA de Pelayo en Algeciras

Agaden-Ecologistas en Acción ha solicitado formalmente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la reapertura urgente del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Pelayo, ubicado en Huerta Grande (Algeciras), una infraestructura estratégica para la atención de fauna silvestre en el Campo de Gibraltar.

En un comunicado, los ecologistas indican que cada año, miles de animales silvestres son encontrados heridos, enfermos o debilitados en Andalucía. Solo en 2024 se atendieron cerca de 8.000 ejemplares en los distintos CREA de la región, siendo Cádiz la tercera provincia «con mayor número de ingresos». El Estrecho de Gibraltar, por donde cruzan más de 1,2 millones de aves migratorias anualmente, incrementa «de forma notable» los riesgos para la fauna local y refuerza la necesidad de contar con un centro operativo en la comarca.

En contexto, el CREA de Pelayo ha desempeñado durante años un «papel esencial» como centro periférico de primeros auxilios para fauna herida antes de su traslado al CREA principal de Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María. Su cierre por falta de personal ha generado una «situación crítica» que ha provocado que los animales sean trasladados directamente a El Puerto, «retrasando su atención», e incluso un número «significativo» de ejemplares muere o llega en estado irrecuperable. Asimismo, los Agentes de Medio Ambiente se ven obligados a abandonar sus funciones para realizar traslados y las gestiones con el Centro de Coordinación de Emergencias se han vuelto «lentas e ineficaces».

Además, actualmente, si no existe personal disponible, los animales permanecen en el lugar del hallazgo, en domicilios particulares o en instalaciones improvisadas, una «situación inaceptable» desde el punto de vista del bienestar animal y de la conservación de especies protegidas.

A pesar del cierre, las infraestructuras del centro --23 habitáculos, un gran voladero, oficina, neveras y zonas verdes-- continúan en condiciones «fácilmente recuperables». Igualmente, el CREA de Pelayo fue además un «espacio fundamental» para labores de educación ambiental, prácticas veterinarias y colaboración científica, actividades totalmente paralizadas en la actualidad.

Por estos motivos, desde Agaden-Ecologistas han estimado que su reapertura «permitiría reforzar la red de rescate y recuperación de fauna silvestre, mejorar la respuesta ante emergencias y recuperar un enclave de formación práctica para futuros profesionales del medio natural», y han instado a la Consejería de Medio Ambiente a «reabrir de inmediato» y dotar de personal cualificado al CREA de Pelayo.

