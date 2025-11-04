Detenido por robar 250 kilos de melones en Tarifa

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor del robo de más de 250 kilos de melones en distintas explotaciones agrícolas en la zona de Tahivilla en el término municipal de Tarifa. Posteriormente la mercancía se vendía en distintos establecimientos públicos.

La investigación comenzó cuando los propietarios de las explotaciones denunciaron el robo de 250 kilos de melones, 20 kilos de tomates y de diferentes herramientas para el trabajo agrícola.

Como resultado de los trabajos de investigación del Equipo ROCA de la Guardia Civil, se ha identificado y detenido a una persona acusada de un delito contra el patrimonio. Tras la detención, ha sido puesto a disposición judicial junto a las diligencias instruidas y los efectos intervenidos.