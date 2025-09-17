Detenido un hombre por robar en las oficinas de la Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras han detenido a un varón de 39 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza cometido en las oficinas de la Delegación de Mercados del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, ubicadas en la Plaza de la Palma.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado 10 de septiembre, cuando el personal de la delegación se personó en el lugar y comprobó que la puerta de acceso presentaba importantes daños, con la fractura de cerraduras y marcos, lo que evidenciaba que alguien había accedido al interior. Una vez dentro, el autor sustrajo diverso material de oficina y productos de limpieza.

Inmediatamente se iniciaron las gestiones de investigación oportunas, que permitieron identificar al presunto responsable. El detenido, conocido por contar con numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos contra el patrimonio, fue localizado y arrestado en la madrugada del 12 de septiembre.

Durante su detención, el individuo colaboró con los agentes e indicó el lugar donde se encontraban los objetos sustraídos, que fueron recuperados y posteriormente entregados a la Delegación de Mercados.

