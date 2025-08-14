Detenido con dos kilos de hachís en La Línea

Agentes de la Policía Local de La Línea de la Concepción, adscritos a la Unidad de Respuesta Inmediata (URI), han detenido a una persona que fue sorprendido con dos kilogramos de hachís durante un control de tráfico rutinario.

La intervención se llevó a cabo el pasado sábado 9 de agosto, cuando agentes de la citada unidad estaban llevando a cabo un control rutinario de vehículos en la rotonda del Rocamar.

En el dispositivo, pararon un vehículo a cuyo conductor se le hallaron dos kilos de hachís, siendo detenido acusado de un delito contra la salud pública.

Además, ese mismo día, los agentes detuvieron a una segunda persona que estaba en posesión de 6,6 gramos de metanfetaminas, en pleno centro de la ciudad, en la calle Doctor Villar.

El Ayuntamiento ha indicado que se trata de dos actuaciones relacionadas con delitos contra la salud pública, que en los últimos meses se han saldado con la detención de varias personas más y la incautación de diferentes cantidades de drogas en distintos servicios.