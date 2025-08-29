Detenido en Algeciras un acusa de tres delitos de acoso sexual a una menor en Teruel

Efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel, en el marco de la operación 'Alkitan', han detenido --el pasado mes de julio-- en la localidad de Algeciras, a un joven de 19 años como presunto autor de tres delitos de acoso sexual a una menor de 13 años, usando medios electrónicos y redes sociales.

La investigación se inició en el mes de julio del año 2024, a raíz de una denuncia presentada por la víctima, tras verse expuesta públicamente en redes sociales.

El 'modus operandi' del detenido habría consistido en entablar contacto, mediante entidades falsas, con la menor, ganándose su confianza y aprovechándose de su vulnerabilidad y temprana edad.

Según la investigación, el autor de los hechos, accedió al círculo cercano de la víctima con el objetivo de obtener material sexual explícito. Una vez en posesión de dicho contenido, la habría chantajeado con difundirlo si no accedía a enviar más material, llegando finalmente a divulgar las imágenes con la intención de humillarla y atentar contra su dignidad e intimidad.

Registros

Durante la fase de explotación de la operación, se realizaron tres registros en la localidad de Algeciras, tanto en domicilios como en un local comercial, en donde se localizaron conexiones IP vinculadas a los hechos investigados y se intervino el teléfono móvil empleado para la comisión de los delitos.

En la citada operación han participado, además de la UOPJ de la Comandancia de Teruel, UOPJ y Usecic de la Comandancia de Algeciras, ha informado la Guardia Civil.

La persona detenida y las diligencias realizadas, así como los efectos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Calamocha (Teruel).