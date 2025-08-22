Desmantelan una vivienda que operaba como punto de venta de drogas en Tarifa

Droga, dinero y objetos hallados al desmantelar un domicilio en Tarifa que operaba como punto de venta de drogas.

LA VOZ DE CÁDIZ Tarifa 22/08/2025 a las 10:51h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Guardia Civil del Puesto Principal de Tarifa, perteneciente a la Comandancia de Algeciras, ha desmantelado una vivienda en Tarifa que operaba como punto de venta de drogas, deteniendo además a dos personas como presuntos responsables.

La investigación se inició tras detectarse un trasiego inusual de personas alrededor de una vivienda durante las 24 horas del día, como ha informado la Guardia Civil en una nota.

Este hecho levantó las sospechas de los agentes de que se podrían estar llevando a cabo actividades propias de un punto de venta de drogas al menudeo.

Es por eso que mediante la correspondiente autorización judicial, los guardias civiles realizaron la entrada y registro del domicilio investigado, dando como resultado la aprehensión de 102 gramos de hachís, 15 gramos de cocaína y tres dosis de metadona. Además, en el domicilio se hallaron más de 1.400 euros de dinero en efectivo, así como útiles de elaboración y corte comúnmente utilizados para la venta de sustancias estupefacientes.

Ante estos hechos han sido detenidos los dos moradores de la vivienda como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Ambos, junto con las diligencias practicadas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.