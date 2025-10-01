Cinco detenidos, otros seis investigados y 3.700 litros de gasolina para narcolanchas intervenidos en el Estrecho

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guadiaro, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, han detenido a cinco personas e investigado a otras seis, como integrantes de un grupo criminal encargado de distribuir combustible, material y avituallamiento a narcolanchas relacionadas con el narcotráfico en el Estrecho.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando se detectó una organización con base logística en San Martín del Tesorillo. Esta organización se dedicaba a almacenar grandes cantidades de combustible y víveres para su suministro a narcolanchas en alta mar.

Este material se transportaba por carretera sin cumplir las mínimas medidas de seguridad que requiere este tipo de mercancía. Posteriormente, a través del río Guadiaro, suministraba el combustible y los víveres a los tripulantes de las narcolanchas.

El almacenamiento de sustancias inflamables suponía un alto riesgo para la integridad física y la seguridad de las personas residentes en la zona tanto en su fase de almacenamiento como en la de transporte.

Cinco detenidos

Fruto de las numerosas gestiones de investigación practicadas por los agentes, han sido detenidas cinco personas y otras seis investigadas, todas ellas presuntamente implicadas en este tipo de actividades de favorecimiento del narcotráfico.

Además, han sido intervenidos 3.700 litros de combustible y tres embarcaciones con sus motores.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.