Arde parte de la línea de decapado de la fábrica de Acerinox de Los Barrios

Desde las 5.30 horas de esta madrugada, efectivos del CBPC de los parques de Los Barrios y Algeciras están interviniendo en un incendio en la fábrica de acero inoxidable Acerinox en el Polígono Industrial Palmones de Los Barrios. El fuego se origina en una de las líneas de decapado del departamento de laminación que, a nuestra llegada, está en pleno desarrollo.

Bomberos han procedido a la extinción en coordinación con el equipo de intervención de la empresa que ya se encontraba realizando labores de extinción en el lugar. La zona de la línea dañada queda calcinada afectando también al techo de la nave en esa zona.

Un trabajador ha sido atendido en el lugar por el servicio médico de la empresa, por inhalación de humo, pero no reviste gravedad y ha recibido el alta poco después.

El incendio ya está controlado pero los efectivos de bomberos continúan en el lugar realizando labores de refresco.

Los Medios empleados del CBPC han sido 6 vehículos: autobomba rural pesada (R-15), autobomba urbana ligera (P-38), nodriza (N-17) y 3 vehículos de mando (M-43, M-44 y M-48) y 7 efectivos. También han estado presentes en el lugar Servicios Sanitarios del 061 y Guardia Civil.