Arrestados dos menores tras abortar un alijo con 852 kilos de hachís en una playa de Algeciras

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, han intervenido 852 kilos de hachís desembarcados por una 'narcolancha' en la playa de Cala Arena de Algeciras, donde han sido detenidos dos menores de edad que actuaban como «puntos de vigilancia» de la organización.

Según ha indicado la Agencia Tributaria en una nota, los hechos se produjeron a finales del mes de agosto, cuando los agentes detectaron la llegada de una embarcación semirrígida a la playa de Cala Arena y la presencia de grupo de 'paqueteros' que comenzaron a descargar la droga. Al percatarse de la presencia policial, huyeron a pie hacia la zona de monte, ocultándose entre la densa vegetación.

Posteriormente, en un área de difícil acceso próxima al faro de Punta Carnero, los investigadores localizaron 21 fardos de arpillera que contenían hachís con un peso bruto de 852 kilos. Además, dentro del perímetro de seguridad, los agentes interceptaron a dos menores que intentaban huir de la zona y, tras comprobar que ejercían funciones de «punto de vigilancia», fueron arrestados por su presunta implicación en la descarga del alijo.

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar al resto de integrantes de la red criminal y proceder a su detención. Los agentes han constatado que la organización empleaba a menores de edad en labores de apoyo y que trataban de introducir la droga mediante embarcaciones semirrígidas para su posterior transporte en vehículos de carga.