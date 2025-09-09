Arrestados en Los Barrios un prófugo por tráfico de cocaína y otro por un delito contra la seguridad vial

Un agente de la Policía Local de Los Barrios, pertenecientes al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención

Agentes de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz), pertenecientes al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), han detenido a dos hombres sobre las que constaban sendas requisitorias en vigor dictadas por la autoridad judicial por causas pendientes.

Las detenciones se produjeron en el transcurso de dispositivos de seguridad establecidos para la prevención de la delincuencia, según ha detallado el Ayuntamiento de Los Barrios.

La primera detención se desarrolló en los accesos al término municipal, donde los agentes identificaron a una persona a la que le constaba una orden de búsqueda, detención y personación por un presunto delito contra la seguridad vial, procedente del Juzgado de Instrucción de Algeciras.

El segundo detenido fue identificado mientras los agentes se desplazaban a pie en un dispositivo dinámico de seguridad por la urbanización Guadacorte. Allí, detectaron a cuatro individuos que levantaron sus sospechas. Al aplicarle registros corporales, superficiales y externos, se hallaron sustancias estupefacientes en su poder.

Los agentes hicieron especial hincapié en la identificación de uno de ellos, que mostraba «un elevado nerviosismo» y aportaba datos inexactos con el objetivo de generar confusión.

Tras las labores indagatorias oportunas, se descubrió que sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por tráfico de cocaína dictada por la Sección número 8 de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez de La Frontera.

Los detenidos y las diligencias realizadas fueron puestos a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Barrios.