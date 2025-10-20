Arrestado en Los Barrios tras romper la orden de alejamiento con su ex pareja

Agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena con su expareja, tras comprobar que incumplía una orden judicial de alejamiento dictada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota, los hechos ocurrieron cuando una patrulla del GOAP realizaba un dispositivo preventivo de seguridad en la zona centro del municipio, concretamente por el Paseo de la Constitución, dentro del marco de las actuaciones de vigilancia intensiva desarrollan para prevenir la delincuencia y reforzar la presencia policial en zonas con mayor afluencia de público.

Así, durante la intervención, los agentes identificaron a dos jóvenes que caminaban por el paseo y localizaron entre las pertenencias de uno de ellos una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente. Al proceder a la identificación del acompañante, de 26 años y vecino del municipio, los policías comprobaron, a través del Puesto Principal de la Guardia Civil, que tenía en vigor una medida judicial de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja.

Tras las comprobaciones realizadas, los agentes constataron que el detenido se hallaba a unos 280 metros del domicilio de la víctima, que en ese momento se encontraba en su vivienda, incumpliendo así de forma consciente la resolución judicial.

Por ello, fue informado de sus derechos y detenido por un presunto delito de quebrantamiento de condena y fue trasladado a las dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posterior puesta a disposición judicial.

