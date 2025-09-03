Arrestado en Algeciras por provocar varios incendios en el Parque del Centenario

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre como presunto responsable de provocar varios incendios en las inmediaciones del Parque del Centenario, ocurridos en la noche del martes 2 de septiembre.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos se iniciaron cuando varios vecinos de la barriada de San García alertaron de la presencia de fuegos en distintos puntos cercanos al parque. Las llamas afectaron a varios contenedores y llegaron a propagarse a la vegetación del interior del espacio natural.

Hasta la zona se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y del Infoca, que actuaron de forma coordinada para extinguir los distintos focos.

Colaboración ciudadana

La colaboración ciudadana permitió a los agentes obtener una descripción del presunto autor, que aún permanecía en las inmediaciones cuando se registraron nuevos incendios. Minutos después, un indicativo del Grupo de Atención al Ciudadano localizó a un hombre que coincidía con las características aportadas por los testigos.

Al ser requerido para su identificación, el sospechoso emprendió la huida a pie y fue alcanzado finalmente en el Paseo Marítimo de Getares, donde opuso una fuerte resistencia a su arresto. Como consecuencia del forcejeo, dos agentes resultaron con lesiones leves, lo que obligó a la intervención de más dotaciones policiales para inmovilizarlo.

El detenido, que se encontraba en un elevado estado de agitación, fue trasladado posteriormente a un centro sanitario para su valoración.