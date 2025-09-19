El alumnado de Jimena en huelga por falta de espacio vuelve a clase mientras la Junta busca una solución definitiva

Los menores del CEIP Aljibe de Jimena de la Frontera han regresado a las clases tras varios días sin asistir por una huelga aprobada en asamblea por las familias del AMPA debido a la falta de espacio que presenta el centro. Aunque lo han hecho sin garantías de que se produzca la ampliación que reclaman y sin las aulas prefabricadas comprometidas antes de iniciar el curso, fuentes de la Junta de Andalucía han señalado a Europa Press que se sigue trabajando para alcanzar una solución que sea «definitiva».

Francisco Gómez (IU), alcalde de Jimena y padre afectado, ha explicado a Europa Press que los niños y niñas de este centro han regresado «bien» de ánimo aunque señalando «el problema» existente al no contar con espacio para atender de forma adecuada la educación de los más de 300 menores que reciben clase en este CEIP.

«Nos tenemos que aguantar en un centro educativo con niños metidos en aulas que incumplen la ratio, sin tener bibliotecas, sin zonas comunes como la zona de uso múltiple, y sin tener las infraestructuras básicas que tiene que tener un colegio para la educación normal y correcta», ha lamentado Francisco Gómez, quien ha reconocido que la decisión de llevar de nuevo a sus hijos desde este pasado jueves se ha tomado también ante «la amenaza» de la Consejería de Educación de ser denunciados por absentismo escolar.

A este respecto, fuentes de la Junta han apuntado que sólo pidieron a los padres y madres que los escolares volvieran a las clases, y han celebrado que eso se haya dado, recordando además que el delegado territorial de Educación en la provincia de Cádiz, José Ángel Aparicio, ya ha mantenido varias reuniones con anterioridad con el AMPA para abordar esta situación, trabajando en medidas que sean «definitivas» y «no un parche».

El alcalde ha explicado que la parlamentaria andaluza de IU, Inmaculada Nieto, ha mantenido un encuentro con la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, para abordar este asunto, y que ésta le comunicó que «no se plantea ningún tipo de ampliación» en este colegio.

Como ha recordado Gómez, la Junta comprometió con las familias el instalar aulas prefabricadas para hacer frente a las ratios, pero que esa medida no se ha puesto en marcha y que «ahora mismo» hay clases que están «divididas» en dos para poder asumir la demanda existente, con las consiguientes incomodidades que eso supone para el alumnado.

En palabras del alcalde, el rechazo a esta ampliación por parte de la Consejería se ha argumentado teniendo en cuenta el «pico demográfico» que se espera que «baje en ocho o nueve años». Sin embargo, esta localidad del Campo de Gibraltar está «en expansión», recibiendo la llegada de «familias jóvenes» que vienen a implantarse en la localidad, por lo que se espera que la natalidad aumente. Es por eso que ha reivindicado la importancia de ejecutar la ampliación y la mejora de servicios del CEIP Aljibe.

Ante esta situación, desde el AMPA, de la mano del Ayuntamiento de Jimena, van a acudir el jueves de la semana que viene al pleno del Parlamento de Andalucía, donde se debatirá presumiblemente una proposición no de ley a este respecto. Además, ese mismo día expondrán su caso al Defensor del Pueblo Andaluz.

El PSOE pide la dimisión del delegado territorial

Por su parte, el PSOE de Cádiz ha pedido la dimisión del delegado territorial de Educación por lo que consideran «una mentira y un engaño» a las familias de este colegio, al ofrecerles como solución «la división del salón de usos múltiples con un tabique de madera por 12.000 euros que además se plantea sin los trámites de seguridad pertinentes«, una medida que, »lejos de resolver el problema, solo busca ocultar la inacción y la falta de compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública«.

«No podemos permitir que un responsable político, en lugar de solucionar los problemas, intente ocultarlos con soluciones de parcheo», ha afirmado Rocío Arrabal, parlamentaria del PSOE de Cádiz en una nota.

Así, ha lamentado que la Junta «pretenda resolver el problema con un muro de madera de 12.000 euros» mientras los alumnos se encuentran «hacinados», y ha criticado que la Consejería de Educación «ha dado la espalda a más de 300 alumnos que sufren un déficit de hasta cinco aulas».