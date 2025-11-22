Algeciras se moviliza para pedir el cierre de los centros de internamiento de personas extranjeras

La Coordinadora CIE No Cádiz ha anunciado la celebración este sábado 22 de noviembre de la cuarta marcha ciudadana en Algeciras contra los centros de internamiento de personas extranjeras. La protesta arrancará a las 11.00 horas desde el Parque Feria y avanzará hasta el antiguo CIE situado en la barriada de La Piñera.

El colectivo insiste en que «privar de libertad a una persona sin delito es inadmisible» y recalca que «encerrar a quien solo busca una vida digna no puede normalizarse». La plataforma recuerda que en España funcionan actualmente siete CIE, «uno de ellos el recién estrenado en Algeciras, que ya se ha convertido en el mayor del país».

Por ello, la coordinadora llama a la ciudadanía a sumarse a la movilización para «luchar por un territorio sin CIE» y reclama «el cierre inmediato de todos los centros». También critica el coste del nuevo CIE algecireño, que supera los 30 millones de euros, para una capacidad de 507 personas. A su juicio, «es una inversión desproporcionada», sobre todo si se compara con el antiguo centro, donde «la media de internamientos apenas alcanzaba entre 20 y 25 personas».

La plataforma subraya que «este gasto multimillonario en una infraestructura sin utilidad práctica contrasta con la falta de inversiones sociales», señalando carencias en ámbitos como «la atención médica, la educación o el cuidado de nuestros mayores». Asimismo, denuncia la ausencia de mejoras en infraestructuras clave como carreteras y ferrocarril.

«Migrar es un derecho», recalcan, añadiendo que «el lugar de nacimiento no puede determinar la calidad de vida de nadie». El colectivo insiste en que «no tener autorización de residencia no es un delito» y reivindica un Campo de Gibraltar «que respete los derechos humanos y esté libre de CIE».

