El alcalde de La Línea pide una reunión con el ministro Óscar Puente

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha anunciado que ha solicitado una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para tratar sobre el trazado de ferrocarril que se está redactando entre Nerja y Algeciras, donde el municipio linense «no aparece».

En declaraciones a los periodistas, Franco ha indicado que han remitido un escrito al ministro para solicitar una cita y «tratar la situación en relación a las infraestructuras de transporte, fundamentalmente en relación al modelo ferroviario estatal».

En este sentido, ha señalado que La Línea no aparece en el trazado del ferrocarril que irá desde Nerja hasta Algeciras. «Estamos trabajando en un estudio donde se acredita fehacientemente la demanda que existe de un servicio tan importante y esperamos que podamos tratar ese tema con el ministro directamente», ha añadido.

Franco ha indicado que esta petición de reunión no la hace solo como alcalde sino también en calidad de portavoz de la Unión Municipalista, una federación de partidos políticos que engloba a más de 1.500 cargos públicos y con representación con más de 300 partidos políticos independientes.

«Hay ciudades como por ejemplo Cartagena que se está encontrando con una situación similar y esperemos que, a la vista de la problemática que afecta a tantos municipios como el nuestro, podamos conseguir esta reunión y tratar asuntos que entendemos que son de interés en el Estado», ha concluido.