El alcalde de La Línea no autoriza el rodaje de una serie sobre narcotráfico en la localidad

'Marbella' es una serie de televisión creada por Alberto Marini y Dani de la Torre para Movistar Plus+, basada en el reportaje 'Marbella, sede global del crimen organizado' de Arturo Lezcano y Nacho Carretero, que fue publicado por El País en 2021. Está producida por Buendía Estudios y protagonizada por Hugo Silva.

Se estrenó en Movistar Plus+ fue el 2 de mayo de 2024. El 27 de junio del mismo año, Movistar Plus+ renovó la serie por una segunda temporada. Y esa segunda temporada es la que se está rodando en estos tiempos...

Uno de los escenarios elegidos, como se anunció en su día, es el Campo de Gibraltar. Y en las últimas horas, el Ayuntamiento de La Línea, en boca de su alcalde, Juan Franco, ha dejado claro que nada quiere saber de la grabación en su localidad.

«No contribuyen para nada a la mejora de la la imagen de nuestro municipio», ha señalado Juan Franco en una declaración institucional para zanjar públicamente cualquier especulación que relacione al Ayuntamiento con las grabaciones de la serie Marbella.

El regidor del municipio linense ha negado cualquier implicación o colaboración municipal con la productora de la serie: «El Ayuntamiento de La Línea no ha dado ningún tipo de autorización para grabar en nuestra ciudad. De hecho, no hemos mantenido reuniones con la productora de la serie, que creo que se llama Marbella, dejando claro que la postura de este Ayuntamiento es la de no colaborar con este tipo de series de ficción«.

«Si nos hemos encontrado con alguna grabación ha sido sin autorización del Ayuntamiento y evidentemente estamos indagando para ver estas posibles autorizaciones de dónde han podido venir«, añade. Y es que se han podido ver grabaciones en la Residencia Tiempo Libre 'El Burgo', propiedad de la Junta de Andalucía y cerrada a cal y canto tras dejar de funcionar hace un tiempo.

«Espero que con esta información se zanjen algunos rumores que hemos visto en redes sociales», concluye en un vídeo Juan Franco.

La postura del Ayuntamiento ha sido clara desde el principio: no colaborar con este tipo de producciones que, como defiende su alcalde, no benefician para nada la imagen de La Línea en particular ni del Campo de Gibraltar en general. Y es que la polémica no es nueva, ya que las primeras polvaredas se levantaron en el paso del rodaje por Palmones.

Sinopsis de la serie

«César es un abogado de éxito afincado en Marbella, la capital mundial de la mafia. Guapo, rico, hedonista, egoísta, ambicioso... sabe que para mantener su estatus tiene que ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellíes, donde hacen negocios los numerosos grupos criminales que operan en la Costa del Sol.

César tiene muy claro que, para no tener problemas en la vida, hay que ser amigo de todos y no cruzar nunca ciertas líneas. Pero cuando menos se lo espera, descubre que está en el ojo del huracán y quién necesita a un abogado que le salve es precisamente él«.