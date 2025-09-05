Accidente de un helicóptero junto al embalse de Guadarranque

Un helicóptero ha sufrido un accidente tras precipitarse en las inmediaciones del embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera. Dos personas viajaban en su interior, pero no han resultado heridas.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha informado que el suceso se ha producido mientras se estaba llevando a cabo un vuelo de mantenimiento, y el helicóptero se ha precipitado durante una extracción de agua.

Los dos ocupantes «han salido ilesos y por su propio bien, y se encuentran bien».

Flores ha detallado que se está a la espera que la empresa RTS, contratada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, acuda ya a retirar el helicóptero del pantano.

