Abandonan un coche con 115 kilos de hachís ocultos en bolsas de deporte en La Línea

Agentes de la Policía Nacional han intervenido un total de 115 kilogramos de hachís en la zona del Puerto de la Atunara, en La Línea de la Concepción. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que se encontraban realizando patrullaje preventivo, observaron a dos individuos en un vehículo que transportaba varios bultos en su interior. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos cambiaron bruscamente de rumbo y se dirigieron hacia la zona del embarcadero, abandonando posteriormente el coche.

Al inspeccionar el vehículo, que presentaba una ventanilla fracturada, los agentes localizaron en la parte trasera cuatro bolsas de deporte que contenían tabletas de hachís prensadas al vacío y envueltas en plástico.

En la operación también se ha incautado el vehículo utilizado para el transporte de la sustancia y se ha detenido a una persona presuntamente vinculada con los hechos. La investigación continúa abierta y no se descarta la identificación y detención de más implicados.