Hasta 450 toneladas de alga invasora retiradas de las playas de La Línea en lo que va de año

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha hecho balance de la temporada de verano. En lo que va de año, se han retirado ya de sus playas un total de 450 toneladas de algas invasoras y 120 toneladas de residuos.

De estas 450 toneladas, el 93% se han recogido de arribazones producidos en el litoral de Poniente, según el balance de la campaña oficial de Playas 2025.

De esta manera se ha subrayado que el volumen de algas «aumenta exponencialmente cada año», por lo que su recogida, traslado y canon de vertedero «sería inasumible» por parte del Ayuntamiento sin la colaboración de la Diputación Provincial, que para este año ha subvencionado al municipio con 90.000 euros destinados a paliar dicha situación.

Otros datos

Además, de las 120 toneladas de residuos, alrededor de 73.000 kilos fueron bolsas producto de manoteo y de la recogida de los bombos, papeleras y el resto de la limpieza de las maquinas cribadoras.

En el balance se indica también que se retiraron del litoral linense un delfín listado (Stenella coeruleoalba) varado muerto y siete ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus) en la playa de Santa Bárbara.

Además, en colaboración con el Club de Buceo Campo de Gibraltar se está desarrollando desde junio el programa 'Estructuras Generadoras de Vida (EGV)' en el litoral de Poniente, donde se está procediendo a «la siembra» de especies procedentes de descartes o que vienen enganchadas en las redes de los pescadores de los puertos de la comarca, como gorgonias, astroides o dendrophilias.