Un camión se incendia tras sufrir una avería en la A-384

La avería mecánica de un camión en la carretera A-384 ha provocado que el vehículo, que iba cargado con áridos, se incendie. El camionero ha resultado ileso.

La carretera en sentido Antequera ha quedado cortada temporalmente al tráfico desde el kilómetro 6, donde se ha producido el suceso. Esto ha provocado que se produzcan retenciones en la zona. Los conductores han tenido que utilizar las carreteras A-371, A-372, A-373 y A-393 como vías alternativas.

Sin embargo, poco después ambos carriles de circulación han quedado abiertos al tráfico con el camión señalizado por mantenimiento en el carril de vehículos lentos a la espera de rescate.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, bomberos y mantenimiento de carreteras que han trabajado sin descanso para garantizar la seguridad.