Cae al agua cuando intentaba cruzar la Bahía de Cádiz con una zódiac voladora: una hinchable con un motor y una vela de parapente

La Bahía de Cádiz da muchas posibilidades por su extensión, su viento, su buena climatología pero lo visto este lunes en sus aguas puede describirse como mínimo de «asombroso». Así lo definen quienes lo han presenciado y es que un hombre ha intentado sobrevolar este espacio montado en un aparato insólito: una barca hinchable, una pequeña zódiac, como nave que llevaba incorporada un motor con hélice y para impulsarla al aire una vela de parapente.

Y así, según las fuentes consultadas habría salido su tripulante a primera hora de la tarde desde algún punto de El Puerto para intentar darse un paseo por la Bahía. Sin tener en cuenta que este tipo de 'inventos' están prohibidos porque al ser capaz de coger cierta altura quebranta la seguridad del espacio aéreo, entre otras cosas.

Según ha podido saber este periódico el aparato caía en el agua por la zona del Castillo de San Sebastián y se daba aviso al 112. Además también Capitanía Marítima alertaba a la Guardia Civil. De esta forma en torno a las tres y media de la tarde su ocupante era rescatado del agua con evidentes signos de hipotermia. Era trasladado al hospital y está pendiente que se compruebe si ha sufrido alguna otra lesión.

En cuanto a la 'zódiac-voladora' los efectivos desplazados tenían que esperar que se le acabara el combustible ya que estaba sin gobierno y no era fácil poder sacarla del agua sin correr riesgos. El aparato iba vacío aunque se investigará si podía tener otra finalidad que no fuera exclusivamente la de 'ocio'.

No se tiene conocimiento de un hecho similar con anterioridad. Sí hubo un episodio parecido con otro aparato similar en Gran Canaria hace un año.

El piloto de este insólito transporte podría enfrentarse a una importante sanción debido a que ha quebrantado la seguridad del espacio aéreo además del espacio marítimo y otras normativas vigentes relacionadas. Incluso podría ser objeto de delito, algo que está aún por evaluar debido a lo inhabitual de esta práctica.