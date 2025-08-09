Vox mueve ficha y propone declarar el puente Carranza de Cádiz Bien de Interés Cultural para conservar su nombre

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para propiciar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del puente José León de Carranza, además de buscar «restaurar y reconocer públicamente el legado de los ilustres gaditanos José María Pemán y Mercedes Formica», a quienes describe como «figuras fundamentales para la cultura y la historia literaria y jurídica de España».

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha destacado en una nota que el puente, inaugurado en 1969, constituye una de las infraestructuras «más relevantes de la ingeniería civil del siglo XX».

Gavira ha sostenido que el puente José León de Carranza ha sido, durante más de cinco décadas, «no solo un pilar fundamental para la movilidad de la Bahía de Cádiz» sino también «un referente en la memoria urbana y funcional de la ciudad».

La propuesta de declarar BIC esta infraestructura la enmarca Vox como reacción a la intención de diversos grupos políticos de sustituir el tradicional nombre de la infraestructura por el de 'Puente Rafael Alberti', alegando motivos vinculados a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Gavira ha criticado que la iniciativa de cambiar el actual nombre «no ha partido de la ciudadanía ni ha contado con un proceso participativo» sino «de una visión ideológica que amenaza con eliminar un símbolo profundamente arraigado en Cádiz por puro sectarismo».

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha recordado que «incluso el entorno más cercano del poeta Rafael Alberti ha rechazado que se utilice su nombre con fines políticos», en alusión a unas declaraciones de su propia viuda, María Asunción Mateo.

Ha advertido que modificar la nomenclatura «supone un riesgo de generar una fractura social allí donde existe una convivencia asentada», ya que ha sostenido que «este tipo de medidas pueden provocar tensiones innecesarias».

Gavira ha señalado que la figura de José León de Carranza está asociada en el ámbito local al impulso de importantes obras públicas, por ejemplo, el propio puente que, como ha asegurado el portavoz, se trata de una obra «singular, colosal y beneficiosa para el crecimiento de la ciudad y toda la Bahía de Cádiz».

«En un momento como este, es fundamental que adoptemos medidas que garanticen la protección jurídica, patrimonial y simbólica de una infraestructura tan emblemática como esta», ha defendido.

Por ello, ha señalado «la importancia» de declararlo como Bien de Interés Cultural que permite «reconocer su valor arquitectónico, técnico y cultural, asegurando que se conserve en su totalidad, incluida su denominación tradicional cuando, como en este caso, forma parte del valor inmaterial del conjunto».

La iniciativa de Vox también pretende del Gobierno andaluz la recuperación de la figura del gaditano José María Pemán que «se le ha tratado de denostar en las mismas instituciones que deberían haber defendido la relevancia del escritor como referente de las letras gaditanas».

Gavira ha denunciado que José María Pemán «ha sufrido el intento de borrado de su legado» y de igual forma ha remarcado la necesidad de reconocer a la gaditana Mercedes Formica, quien fue jurista, novelista y ensayista y se convirtió en «una de las primeras mujeres que ejercieron la abogacía en España».

La iniciativa de Vox busca restaurar las menciones, distinciones, elementos conmemorativos y obras realizadas, al igual que restaurar los bustos dedicados a ambos referentes, entre otras medidas.

Propone la PNL de Vox la derogación de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía para «preservar la identidad cultural local y eliminar de una vez por todas el enfrentamiento entre españoles».

Gavira ha concluido afirmando que «debemos acabar con todas esas leyes que perpetúan el enfrentamiento político sobre nuestro pasado», así como «reconocer el valor de aquellas figuras que, con su trabajo, contribuyeron al desarrollo económico, social y cultural de Andalucía».