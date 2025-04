Así viví seis horas atrapado en un ascensor en Cádiz: las imágenes que tomé de mi 'encierro'

Sin luz y sin cobertura seis horas encerrado en el ascensor de uno de los edificios de la Plaza de Madrid en Cádiz. A Eusebio Torres 'Peyo' el apagón de luz de este lunes le pilló en el elevador de su casa. «Eran las 12.34 horas. Qué casualidad. La vida no avisa. De repente se fue la luz, pero en principio no le di mucha importancia. Creí que pronto volvería. La broma duró algunas horas de más», relata el vecino gaditano que de un drama hizo una secuencia a través del objetivo de su cámara.

Lo que iba a ser un aislamiento fugaz se convirtió en un 'encierro' inesperado que se alargó, nada más y nada menos, que seis horas. «Comencé a dar golpes por si los vecinos me escuchaban. Nada. Hasta una hora después no pude hablar con nadie. Ya apareció una vecina y me abrió la parte exterior, que fue, irónicamente, la luz de mi día», explica Peyo.

Eran las 14.30 y, dos horas después, llegaron los hijos de Eusebio, quienes no dejaron solo a su padre «ni un solo minuto». Hay dos ingredientes esenciales que el gaditano quiso tener presente en esta fatídica jornada para muchos: la paciencia y el humor. Él decidió no convertirlo en un mal trago. Más bien en valorar ese tiempo. A su forma. Con su cámara. Con el 'picnic' improvisado con su mujer. Con sus hijos al otro lado del ascensor. Y hasta con su perro, que tampoco quiso abandonar al dueño. La cosa, en muchas ocasiones, va de estar.

La familia del vecino gaditano que estuvo encerrado seis horas en el ascensor. PEYO

Peyo y su mujer, de 'picnic' improvisado. PEYO

«Mi familia me acompañó en todo momento», continua contando Peyo con tono sereno. «Sé que para muchas personas esto sería una odisea. Hay muchas formas de tomarse la vida, claro... pero yo decidí sacar algo bueno de todo ello. Quise, poro supuesto, inmortalizar la situación con mi cámara. Y al final... ¡tampoco ha sido para tanto!».

Los vecinos se encargaron de salir a la calle para buscar agentes, bomberos o alguien que pudiera sacarlo del ascensor porque está claro que «el pueblo siempre demuestra que está ahí. Pase lo que pase». Eso sí, Peyo lo tuvo siempre claro: «no quise que llamaran al 112 porque yo estaba bien, seguramente había gente que necesitaba más esa ayuda urgente».

La hija de Peyo hablando con su padre. PEYO

Seis horas dan para mucho

Y así, las horas iban pasando y Peyo aprovechó el tiempo a su manera. Y ya sabemos que el Carnaval siempre tiene hueco en cada circunstancia de la vida. «Hice hasta dos letrillas. El primero fue en la primera hora, el segundo en los últimos coletazos de este 'encierro'».

El corista ha querido compartir con este periódico esas letras que, además de las imágenes que tomó, también quedarán para el recuerdo.

«Llevo varias horas

Dentro aquí 'encerrao'

Nadie me rescata

Estoy desesperado

Tengo mucha hambre

Algo habrá que hacer

Me he quitado un zapato

Y empezaré a comerme un pie».

«No funciona el WhatsApp

Ni tengo llamadas

Ni mandan mensajes

Ni me mandan nada

Por ser optimista

Creo de verdad

Siento que ahora soy libre

Porque es que nadie

Me manda ná».

Y es que, qué importante es tener ingenio y humor cuando el mundo se para por unos momentos. Con el tiempo de espera creciendo y una falsa alarma de vuelta de electricidad a las 18.00 horas, agentes de Policía Nacional llegaron al edificio de Plaza de Madrid para poder sacar a Peyo por la entreplanta. «Me quedo con la solidaridad de mis vecinos, con el saber estar de mi familia y con estos aprendizajes. En ocasiones vamos tan rápidos que no nos paramos a pensar. Y yo quise aprovechar esta 'trampa' porque siempre, siempre, hay que sacar lo bueno».