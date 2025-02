«Vine a una experiencia y, mira, ocho años y hasta he 'montao' una familia»

Lo que viene siendo un chicuco en Cádiz viene a ser un 'pizzicarolo' en Roma, que, en definitiva, es una tienda de alimentación italiana. Y eso es lo que tiene Tiziano Gelli (Roma, 12 de diciembre de 1991) en la avenida Juan Carlos I, esquina con la calle Goya desde hace cuatro meses. Ha llegado hace poco, pero este joven emprendedor romano conoce Cádiz desde hace muchos años. En concreto, desde que vino de vacaciones con ocho amigos hace ya catorce. Tanto le gustó que se vino a vivir y a trabajar. Un tío valiente. Claro que sí. Osado, pero no loco. De ahí que lo primero que haya hecho como incipiente empresario sea montar una pequeña tienda italiana con música popular romana como un hilo musical que acaricia mientras se observa un establecimiento limpio, pulcro y agradable para todo aquel que tiene en la gastronomía italiana algo de devoción.

Su inconfundible acento italiano atrae tanto como la repisa y el mostrador donde descansan sus quesos, sus tartas, sus pastas frescas, sus carnes, sus vinos, sus salsas o sus galletitas, todo ello, de procedencia italiana. Anclado en la peripecia del barrio de La Laguna, 'La Nonna' intenta ser un cachito de Italia en la segunda avenida de Cádiz, esa a la que se van muchos comerciantes huyendo de la principal, donde raro es el local donde no se lee 'Se Alquila' gracias a un Estado que se lo lleva todo y absorbe la sangre del que se atreve por su cuenta.

Y de Roma ha tenido que venir Tiziano para poner su granito de arena a la vida de una ciudad que se deprime de habitantes y que busca consuelo en unas letras de Carnaval cada vez con más veneno que gracia. Charlar con Tiziano es hacerlo con una de esas personas que hacen mejor a cualquier ciudad porque viene a trabajar por su cuenta y riesgo y no a pedir arriesgando a los demás. Sus ojos brillantes alumbran un camino que no será fácil, pero que ha comenzado a recorrerlo con la ilusión del principiante y la esperanza en la constancia. Piano piano si arriva lontano.

-Antes que nada, ¿cómo conoció Cádiz?

-Yo me 'vení' hace ocho años de 'vacachione' a 'Cádi y 'man'cantao'. Son 'seeete' años que vivo en San Fernando.

-Vamos, que le encantó tanto que ni se pensó venirse a vivir. ¿Cómo le fue en sus inicios una vez dejada su tierra?

-Me vine a 'vivi' aquí. 'Di' primero trabajé en cocina como cocinero.

-¿En dónde estuvo?

-En La Fieera, una pizzería-restaurante italiano. Y después de 'sete' año me quise montar una cosa por mi cuenta y pensé una 'tiendesita' con producto italiano aquí en Cádiz porque me gustó mucho desde el primero día que 'vení' con amigos.

-¿Y aquí también cocina?

-Aquí tengo pizza rellena que te puedo 'hase'. 'Eeeee' tengo también lasaña ya 'hesha', como otros productos en platos ya 'hesho'.

-Bueno, ¿y por qué se vino de vacaciones a Cádiz? Porque vino a 'Cádi, Cádi' o provincia.

-A 'Cádi, Cádi' con 'lo amigo'.

-¿Os la había recomendado alguien?

-'Lo amigo' han visto que estaba bien y nos 'vinimo'; éramos ocho personas.

-Andá. ¿Y cuántos días se quedaron?

-Catorce día, dos semanita. 'Fuimo' a la playa esa de [Interrumpo].

-La Caleta.

-No, de Santa María.

-Bien 'jugao'.

-Sí, porque la casa la 'teníamo' enfrente. Enfrente del Pirulí 'teníamo' la casita; 'naaaaa', que a mí 'm'encantó'. Me gusta mucho la playa; me encanta la gente de aquí, la alegría, el tiempo jeje, que 'comparao' con Roma... Y 'na', al final, los italiano con los 'españole' somos 'mu parecíos'.

-¿Y qué tal esas dos semanas en Cádiz?

-'Mu' bien. 'Saliamo' de 'noshe', la 'fiestesita'... Claro, 'normá', tenía 25 años, soltero. Imagínate, jejeje. Pero lo que más me gustó era la playa y eso de 'bajá' de la casita y 'está' en la playa en 'na' de tiempo. Me encanta pescar de siempre, también. 'Naaa', me gustó 'to, to Cádi'. 'Ma o meno' siempre me ha 'gustao' la playa 'ma' que la montaña. Pero después, ya viviendo aquí y después de 'sete' año, uno no ve solo 'Cádi', ve 'to lo alrededó', que hay 'musha' cosa.

-¿Y con qué cosas se queda de la provincia?

-Me he ido a El Bosque, también a las playas de Tarifa, Colorado, 'Shiclana', la sierra... Conociendo pueblos buenos y comida buena, también.

-¿Y se vino sabiendo español?

-No, no. Aprendí aquí. Aprendí gaditano.

-Jajajaja. Ya veo, ya.

-Aquí llegué sin saber qué significa el vale 'e', poco a poco, ya entiendo 'to'.

-¿Y cómo es en italiano el vale?

-Va bene, está bueno, ok, sí, sí. Jejeje.

-Antes le ha llamado su pareja. ¿De dónde es?

-Ella es de San Fernando.

-O sea, que se vino completamente solo a trabajar y a vivir o con algún amigo.

-Me 'vení' solo y encontré trabajo por suerte al poco de llegar.

-¿Y por qué en San Fernando si tanto le gustaba Cádiz?

-Porque me salió allí el trabajo y en San Fernando me quedé.

-¿Los siete años trabajando en el mismo sitio?

-Sí, en La Fieera.

-¿Y cómo le da por emprender y dar el salto de ir por libre?

-Con la edad y lo aprendido, uno tiene la gana de 'empesa' algo 'pa' mí mismo; una cosa 'ma o meno' chiquitita, 'pa' tampoco 'exagerá', pa 'viví'. Y poco a poco, 'pa i pa'lante'. Nunca se sabe en la vida lo que puede 'pasá'.

-Buena filosofía. Bueno, cuénteme que se puede encontrar en su tienda.

-Producto italiano cien 'per' cien. Embutidos, los quesos, pasta rellena a granel, galleta, salsa pronta, todo tipo de pastas; cada semana o cada dos, sacamos siempre un producto nuevo. Se puede encontrar queso de 'pistasho'; tenemos también ahora mismo un producto que es queso con azafrán, mortadela de la buena italiana con 'pistasho', otro queso de ron y chocolate, este es muy 'particulare'; vinos, tinto y blanco, de toda las 'reggione' de Italia, cervezas. galletita, pico italiano, por ejemplo ahora mismo tengo de aceituna y picante, cebolla 'shiquitita' en vinagre, conservas, salsa de tomate...

-¿Cómo se llama en Italia a este tipo de negocios? Obvio que es una tienda de alimentación, ¿pero se le conoce con algún sobrenombre? Aquí, por ejemplo, tenemos los chicucos.

-'Pa' nosotros se llama pizzicarolo. Al menos, en la Roma. Un pizzicarolo significa uno que tiene un poquito de todo, una alimentación.

En la tienda de se puede encontrar productos italianos de todas las regiones. Francis Jiménez

-Ah, mira. 'Po' ya sé algo que no sabía. Bueno, presentado el negocio y demás, que luego volveremos. vayamos a su vida. Romano de nacimiento y tendero de profesión tras ser cocinero. ¿De casta le viene al galgo?

-Qué 'dise'.

-Jajaja. Que a qué se dedicaban o dedican sus padres.

-Ahhhh, jeje. No, no. Mis padres no tienen que ver con hostelería. Los dos son de Roma; mi padre vende libros de colegio de segundo mano y mi madre es casalinga, trabaja en casa.

-Casalinga... Suena bonito. Aquí le llamamos ama de casa. O, al menos, le llamábamos porque ya desconozco si ahora se puede decir o te viene la Santa Inquisición Wokista de la doble moral.

-Eso, eso. Ama de casa, sí.

-¿Qué estudió en Roma?

-Yo estudié en el colegio de hostelería. Estudié cinco años, que es diferente de aquí; la escuela 'da' Italia son diferente de aquí. Por 'eccemplo', nosotros entramos a los 13, 14 y 'salimo' a los 18 años especializados en algo que se haya elegido y yo elegí hostelería en esos últimos cinco de 'espesialización'; no como aquí los dos o tres últimos años si no me equivoco. Allí de lo catorce a lo 18 te especializa en lo que tú quiera ser.

-En mis tiempos se escogía entre letras o ciencias. ¿Qué eligió de estas?

-Yo hostelería. Son cinco años; los primeros años era (se daba) camarero, recepcionista, como de un hotel, de 'recepcione' todo 'e' cocinero, son esas tres cosas. Esos son los dos primeros años. 'Depué', el 'terce' año, tú elige lo que quiere 'sé': o cocina, camarero o turismo de recepción. Y 'despué', el últimos dos años [Interrumpo].

-¡Prácticas!

-'Má' que práctica, se estudia Economía, 'Dirito' (Derecho) y cómo llevar un negocio. Te 'prontan' (preparan) para trabajar en un sitio diferente y llegar un poquito mejor.

-¿Y cómo terminan esos cinco años?

-Se termina con el examen que te hace el Estado con 18 años.

-¿Cómo que el Estado? ¿Que iba para funcionario?

-Es el 'esamen finá' que se hace con 18 años, que hay 'Italiano', 'Lingua', 'Matemática'...

-Ahhhh, ok, ok. La Selectividad, entiendo, entiendo ya.

-Tienes estudios, tienes estudios, porque después vas a 'tené que trabajá' y con ese título de estudio se puede trabajar en muchos sitios donde lo piden.

-Y se pone a trabajar. Supongo que en Roma, con la de turismo que hay, encontraría rápido. ¿O no?

-'E' Roma hay trabajo; Roma es grande, es una ciudad como si 'dise Madri u Barselona'. Hay trabajo. 'Normá', aunque cada uno elige su carrera, pero lo 'normá' es 'estudiá' cada día 'má'. También, de joven, viajaba mucho; salía de Roma 'pa aprendé'. Yo trabaja un poquito fuera de la ciudad de Roma, en pueblecitos. 'Ma' te mueve, 'ma'prende cosa'. Cada cocinero, cada chef tiene lo suyo 'e' va aprendiendo siempre 'má' cosa. Trabajé en uno de esos pueblecitos.

-¿Algo parecido a lo que aquí llamamos ventas?

-'Má o meno', sí. Nosotros le llamamo hostería, que es como una venta 'ma o meno'. Una cosa casera. Más 'güena' porque al final lo casero es...

-Cuando deja el colegio, ¿siguió estudiando?

-Yo no, me paré a los 'diesiosho' año. Trabajé en Roma. Trabajé en pastelería, en un obrador de pan; también en la cocina un poquito. De los 18 a los 25 'hecho' mi trabajito allí en Roma. En este trabajo, en el de cocina, si tú no trabaja en la cocina, 'nones estudiá' también en lo que estás haciendo no va creciendo nunca. Por eso, hay que seguir trabajando, pero estudiando también. 'E' muy importante. Estudiaba métodos de cocción diferente, tienes que estudias especias; al final, esto 'e' un mundo 'mu' grande con 'musha' cosa. Cuando te dedica a este campo, uno estudia siempre todo. Si haces pizza, cada vez estudia para hacer una pizza mejor. Que si la harina, que cómo se relaciona con este agua u otro, los tiempos, las limitaciones; como la pasta fresca o cómo cuidar el producto hasta el final. Como aquí hay gente que va a, por exemplo, a El Bosque a buscar un producto diferente, una carne diferente porque la vaca ha 'comío' una hierba especial de un sitio tal o la cabra, 'pa' que te dé un queso diferente.

-Hablando de productos, todos los suyos vienen de Italia, pero de qué parte.

-Un 'provedore' es de Roma, pero lo demás no. Los productos que tengo me vienen desde el norte al sur; tipo lo quesos, que son pugliese, también de Lombardía, la mortadela de Bolonia, el salchichón es de Napoli, la porchetta y el guanciale son de Roma.

-¿El guanciale es un queso?

-No, guanciale 'ee, sería para 'hacé' la carbonara romana.

-Ahhh, ya ya. Algo parecido al bacón.

-'Má' que bacón es guanciale. Es otra parte del animal, como la carrillada, como el 'toccino'. Eso lo 'usamo' nosotros 'pa hacé' la carbonara, la amatriciana..

-¿Cómo tuvo tan claro que se venía a Cádiz?

-Me cansé un poquito de la Italia y dije 'venga, vamos a hacer una experiencia'. Una experiencia nueva, fuera, otro sitio 'má' o meno parecido a lo italiano... 'Eeeeeee, depué' el clima que aquí uno tiene. 'Vamo a hace una experiencia, vamo a ve cómo e' y, mira, ocho años estoy, y ya he 'montao' una familia porque tengo un hijo de dos años también.

-Su mujer es isleña. ¿Cómo la conoció?

-Ella tenía una tienda de costura porque era costurera. Y 'ná', poco a poco, los italianos son 'mu' famosos por esto también [y se lleva la mano a la boca].

-Tela. No vea cómo le dan al palique, al pico. Sobre todo con las damas. Jaja.

-A la 'lingua', jejeje. La 'lingua' engancha mucho. La conocía hace cuatro años.

-Y si vive en San Fernando, ¿por qué le dio por hacer su primer negocio aquí?

-Porque aquí en Cádiz me gusta más, es más movida, viene 'má' gente de fuera. Al 'fina Cádi' es una ciudad 'mu' antigua 'e' la gente viene aquí a verla; turistas. Me gustaba esta zona; tú me 'puede decí' que 'iguá' sería 'mejó' casco antiguo porque más turistas.

-Pero más caro el local, ¿no?

-Sí, pero siempre puede haber alguno que se encuentra. Hay de todo. Busca - encuentra. Pero me gusta este sitio porque la gente de aquí, de La Laguna; 'eeee' hay mucha gente. 'E' una tienda así, 'má' o meno' de barrio y con producto italiano 'má gustao má' aquí que en el 'chentro' porque 'depué' en el 'chentro, pa' mí, 'e' otro historia, 'e' otro trabajo también porque tú trabaja con lo guiri, como se dice aquí, y entonces es otra cosa, otro pensamiento.

-Vamos, que un guiri no va a comprar producto italiano en España, ¿no?

-O sí, pero, claro, lo que buscarán es algo de español para llevárselo a casa. O un bocadillo para comerlo, o lo que sea que estén buscando.

-¿Y cuánto tiempo lleva aquí?

-Ya son cuatro meses.

-¿Y cómo le va?

-Arrancando, los primeros años son poquito 'má difísile', pero la gente está contestando bien; mucho italiano por aquí también hay o gente de familia italiana. La verdad que la gente lo está aceptando.

-Bien, bien.

-¿Quieres probar algo?

-Hoy me coge con bulla Tiziano, pero le compro la idea para otro día. Una pregunta, la última. ¿Aquí se puede tomar la pizza o lo que se pida con una cerveza mientras se charla?

-Claro.

-Pues ya me verá por aquí algún que otro 'diíta, fijo.

-Eso está hecho.

-Habrá que hacerlo. Ciao.

-Ciao.

