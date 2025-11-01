La Viña vive su día grande. Este sábado 1 noviembre se conmemora el Milagro de la Virgen de la Palma aquel 1 de noviembre de 1755 cuando, el mar, tras el terremoto de Lisboa, se detuvo ante las murallas de La Caleta cuando el párroco alzando el estandarte de la Palma, dijo «¡Hasta aquí Madre mía!».

La jornada ha comenzado bastante temprano. A las 08.30 horas se ha celebrado la misa en la parroquia de la Palma y después el tradicional rosario cantado que ha recorrido las calles del barrio hasta las murallas de La Caleta donde el director espiritual, el padre Daniel Robledo, ha procedido a la bendición del mar, recordando aquel gesto de fe que salvó a la ciudad hace 270 años.

El regreso al pequeño templo viñero se ha producido sobre las 10.30 horas con parada ante el cuadro de la Virgen en la calle de la Palma y a las 11.15 horas la Virgen ha salido en su paso, bajo la cúpula tal y como ha procesionado los dos últimos años.

A las 12:00 horas, y de forma excepcional tal y como sucediera hace veinte años, se ha celebrado la Función Votiva en la calle de la Palma, que ha estado presidida por el obispo Rafael Zornoza.

La celebración ha contado con la presencia de autoridades civiles, militares y religiosas, hermandades de Cádiz, Sevilla, Córdoba y otras localidades, además de representantes de la corporación municipal y de las cofradías de Cádiz. En la calle se han dispuesto hasta 400 sillas para acoger a todos los que quieran asistir a esta Función Votiva.