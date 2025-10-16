La VII Jornada sobre Conocimiento Enfermero de Cádiz consolida a la provincia como referente nacional con 128 investigaciones presentadas

La VII Jornada sobre Conocimiento Enfermero, organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz y celebrada los días 16 y 17 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, está celebrándose con un rotundo éxito de participación y nivel científico. En esta edición se han presentado 128 trabajos de investigación, una cifra récord que consolida a la provincia como referente nacional en ciencia enfermera.

Bajo el lema «Compartir para avanzar, avanzar para cuidar», el encuentro ha reafirmado su papel como principal foro de intercambio y difusión del conocimiento enfermero en la provincia. Durante dos intensas jornadas, profesionales de toda la provincia expusieron estudios que abarcaron desde los cuidados comunitarios y hospitalarios, hasta la innovación tecnológica, la educación para la salud y la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica clínica.

Un programa de alto nivel científico

El acto inaugural contó con la presencia de destacadas autoridades del ámbito académico y sanitario, entre ellas Isabel Benavente, vicerrectora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz; María del Mar García, presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería; Rafael Campos, presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz; Eva Pajares, delegada territorial de Salud y Consumo; Antonio Serrano, decano de la Facultad de Filosofía y Letras; y Gloria Bazán, concejala de Salud del Ayuntamiento de Cádiz.

La conferencia inaugural, titulada «Investigación y liderazgo enfermero» e impartida por Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, ofreció una reflexión sobre los retos y oportunidades que afronta la profesión en materia de investigación y liderazgo.

El programa científico incluyó cuatro mesas de comunicaciones orales, en las que se presentaron los trabajos más destacados, y una amplia exposición de pósteres, que permitió conocer la diversidad y calidad de las investigaciones desarrolladas por los profesionales gaditanos.

Uno de los momentos más esperados fue la mesa redonda «Inteligencia Artificial e Investigación Enfermera: Retos y oportunidades», en la que participaron Teresa Pérez Jiménez, José Manuel Romero Sánchez y Manuel Amezcua, bajo la moderación de Carmen Ruiz Barbosa, coordinadora de las Jornadas. El debate puso de manifiesto el creciente interés de la Enfermería por integrar las herramientas digitales y el análisis de datos en la mejora de los cuidados.

Difusión científica y reconocimiento profesional

Todas las comunicaciones presentadas serán publicadas en la revista científica «Paraninfo Digital», indexada en CUIDEN, lo que garantizará su difusión y reconocimiento en la comunidad científica. Durante el acto de clausura, se entregaron los premios a las mejores comunicaciones, en un ambiente de entusiasmo y orgullo profesional.

El presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, destacó que «estas Jornadas reflejan la madurez investigadora de la Enfermería gaditana. Cada estudio presentado es un paso más hacia unos cuidados basados en la evidencia, más seguros y más humanos».

Campos subrayó además que «la presentación de 128 trabajos demuestra que nuestras enfermeras y enfermeros investigan, innovan y generan ciencia útil que repercute directamente en la mejora de la salud de la población».

Con el anuncio de la VIII edición de las Jornadas para 2026, el Colegio de Enfermería de Cádiz reafirmó su compromiso con la promoción del conocimiento científico y la excelencia profesional, cerrando así una edición marcada por la calidad, la participación y la pasión por cuidar mejor a través de la investigación.