El pasado fin de semana, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc de México, un velero de la Armada mexicana, chocaba con el puente de Brooklyn en Nueva York. En la colisión fallecieron dos tripulantes del barco y una veintena de integrantes del navío resultaron heridos. El incidente ocurrió a las 20.20 horas, cuando el barco zarpaba del Muelle 17 de Nueva York, donde había estado atracado en el Museo del Puerto de South Street durante cinco días para que pudiese ser visitado.

La principal causa del accidente habría sido la falta de potencia del buque, que habría provocado que la embarcación se dirigiese sin control hacia las bases del puente.

¿Podría haber un accidente como el sufrido por el Cuauhtémoc en Cádiz? ¿Es posible que un buque de gran tamaño impacte contra los pilares de alguno de los dos puentes?

Francisco Piniella, ex rector de la Universidad de Cádiz y catedrático en el área de Ciencias y Técnicas de la Navegación, apunta sobre el incidente en Estados Unidos que «me llama mucho la atención que el barco no llevara remolcadores».

Normalmente, cuando un barco entra o sale de un puerto, «cuando hay unas condiciones más o menos especiales, normalmente lleva como mínimo un cargador que esté pendiente de esto».

El Cuauhtémoc «parece que se quedó sin gobierno», pero «me llama la atención que no tomara remolcadores, que parece que sería lo habitual».

En el caso de Cádiz, el calado aéreo (altura que sobresale del barco por encima del agua) del Juan Sebastián de Elcano «no afecta» porque «ya ha pasado por debajo del puente de la Constitución» y en el caso del puente Carranza «hay que esperar a que lo abran», por lo que «no veo posibilidades de que en Cádiz haya un accidente como el del Cuauhtémoc en Nueva York».

Sostiene que «ha podido ser un poco de exceso de confianza, de no tomar remolcadores en una maniobra de este tipo, porque independientemente de cómo estuviera la marea, la sensación es que pasaba a lo justo».

«Yo he sido profesor de Seguridad Marítima, y en Seguridad Marítima hay una teoría que es la 'Teoría del dominó', es decir, que para que se dé un accidente se tienen que ir cayendo las fichas. Normalmente, cualquier accidente no tiene una causa, sino que una causa lleva a otra, a otra y a otra hasta que se produce el accidente«, apunta, y agrega que »para que haya un accidente deben pasar diferentes cosas, que no hayan calculado bien la marea, que haya habido un exceso de confianza y no coger remolcadores, no haber tomado suficientes datos... normalmente suele ser una concatenación de errores«.

El riesgo cero «no existe», y buques como Elcano han pasado infinidad de veces por debajo del puente Carranza y el puente de la Constitución sin que hayan sufrido algún accidente. «Yo creo que sería muy complicado», y además «cuando un barco entra en puerto, coge a un práctico, que es una persona especializada en ese puerto, que sabe perfectamente el calado que tiene que coger, conoce las mareas, el puntal del puente, el gálibo... todo eso lo sabe el práctico».