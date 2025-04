¿Cuándo vendrá Can Yaman a Cádiz al festival de series?

La segunda edición de South International Series Festival contará con la presencia internacional de grandes referentes de la creación, interpretación y producción de series, como el reconocido actor turco Can Yaman.

Uno de los nuevos proyectos del actor es Sandokan, una coproducción internacional de Lux Vide en colaboración con Rai Fiction. La serie es una nueva adaptación de la saga histórica dirigida por Jan Maria Michelini y Nicola Abbatangelo. Se emitirá en Rai1 y será distribuida en todo el mundo por Fremantle y en nuestro país por Mediterráneo Mediaset España. En la nueva versión de la novela de Emilio Salgari, Can Yaman da vida al pirata aventurero. Curiosamente, parte de la inspiración para este personaje histórico de Salgari fue la figura de un hombre gaditano, Carlos Cuarteroni Fernández.

Pues Can Yaman vendrá a Cádiz el 30 de octubre. Se le entregará un premio honorífico. Y es que «Turquía es un referente porque con otros medios y desde otros puntos de vista está haciendo buenas series», apunta Joan Álvarez, director del South Festival. También se le entregará otro premio a David Shore, guionista y creador de series como 'House' y 'The good doctor'.

Can Yaman ha protagonizado además las series turcas Dolunay -Luna Llena-, Bay Yanlış -Hombre Equivocado- y Erkenci Kuş -Pájaro Soñador-. Esta última le hizo ganar un Golden Butterfly Award a mejor actor de comedia romántica. Y desde entonces no ha dejado de sumar reconocimientos a su biografía. Destacan además, la serie internacional «El Turco» y las dos temporadas de la serie italiana «Viola come il Mare» producida por Lux Vide y emitida por Mediaset Italia que tuvo un gran éxito en segunda ventana en Netflix.

En los últimos años, grandes firmas comerciales han apostado por el actor como imagen y su popularidad ha ido creciendo a la par que sus papeles en series de televisión reconocidas por la industria internacional. Es también conocido su lado más solidario, sobre todo por su apoyo a los más pequeños con su proyecto benéfico 'Break the Wall Tour', que le lleva a visitar lugares en los que cuidan a niños y a adolescentes con problemas. Con todo ello, el actor turco será una de las estrellas internacionales que visitarán South en 2024 y será reconocido por el festival con uno de los «International Honorary SISF Member Award» que se entregarán en esta edición.

South International Series Festival es una iniciativa privada, cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, que cuenta con el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz como entidades oficiales. También cuenta con la participación de Mediaset España como media sponsor; Movistar Plus+, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Spain Film Commission, Fundación Unicaja, Andalucía Film Comission y Rims Mobility como sponsor; y con Canal Sur Radio y Televisión, Iberia, Crea SGR y Cultura Inquieta como partners.